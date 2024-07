Gracie Abrams añade una segunda fecha en Madrid con su 'The Secret of Us Tour'

Todos los fans lo estaban esperando... Y finalmente ha ocurrido. La cantante estadounidense Gracie Abrams ha ampliado las fechas de su The Secret of Us Tour en Madrid.

La gira lleva el nombre de su último álbum, The Secret of Us. Es el segundo álbum de estudio de la cantante, que además ya lleva publicados dos EPs.

El álbum tiene 13 canciones en total, e incluye una colaboración con Taylor Swift. Se trata de la quinta canción del disco, titulada Us.

La nueva fecha del 'The Secret of us Tour' en Madrid

Al concierto ya previsto para el domingo 9 de febrero de 2025 en el Palacio Vistalegre de Madrid, se le suma un segundo el sábado 8 de febrero.

Los fans españoles tendrán así una nueva oportunidad para disfrutar de su The Secret of Us Tour.

Entradas ya disponibles en preventa

Las entradas para la parada del The Secret of Us Tour en Madrid saldrán oficialmente a la venta este viernes 19 de julio. No obstante, la preventa está abierta desde el pasado miércoles 17 de julio.

Los tickets para su concierto se pueden adquirir en la web oficial del toury en otras plataformas como Live Nation.