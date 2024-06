Así suena 'us.', la colaboración de Gracie Abrams con Taylor Swift: letra y significado

Gracie Abrams es una cantante y compositora estadounidense de 24 años que debutó como artista en 2019. Ahora, acaba de estrenar su segundo álbum de estudioThe Secret of Us, el cual incluye una esperada colaboración con Taylor Swift.

La canción se titula us. y reflexiona sobre el coste de mantener una relación en secreto, un tema recurrente en la discografía de Swift. "¿Nos extrañas? ¿A nosotros? / Lo sentí, lo sostuviste / ¿Nos extrañas? ¿A nosotros? / Me pregunto si te arrepiеntes del secrеto de nosotros", cantan en el estribillo.

La letra está escrita por ambas artistas. De hecho, Abrams habló en X de lo feliz que le hizo componer junto a Taylor Swift: "Una de las cosas más divertidas que he hecho en toda mi vida ha sido escribir esta canción juntas". Y añadía: "Ahora mismo estoy sonriendo y sudando pensando en ello. Nunca superaré el shock de ver esta canción en el tracklist".

Gracie Abrams | GTRES

Por su parte, la producción del tema corre a cargo de Aaron Dessner, miembro de la banda de rock The National y productor recurrente de Abrams y Swift. El resultado final es una melodía a piano que va in crescendo y que integra las voces simultáneas de ambas intérpretes, las cuales llegan a resultar indestinguibles.

Letra completa de 'us.', la colaboración de Gracie Abrams con Taylor Swift

I know you know

It felt just like a joke

I show, you don't

And now we're talkin'

I know your ghost

I see her through the smoke

She'll play her show

And you'll be watchin'

------

And if history's clear, someone always ends up in ruins

And what seemed like fate becomes "What the hell was I doin'?"

Babylon lovers hangin' lifetimes on a vine (Ooh)

Do you miss mine?

------

Do you miss us, us?

I felt it, you held it, do you miss us, us?

Wonder if you regret the secret of us, us

Us (Us), us (Us), us (Us)

------

I know you know

It felt like somethin' old

It felt like somethin' holy, like souls bleedin', so

It felt like what I've known

You're twenty-nine years old

So how can you be cold when I open my home?

------

And if history's clear, the flames always end up in ashes

And what seemed like fate, give it ten months and you'll be past it

Babylon lovers hangin' missed calls on the line

I gave you mine

------

Did you mind us, us?

I felt it, you held it, do you miss us, us?

Wonder if you regret the secret of us, us

Us (Us), us (Us), us (Us)

------

That night, you were talkin' false prophets and profits

They make in the margins of poetry sonnets

You never read up on it, shame, could've learned somethin'

Robert Bly on my nightstand, gifts from you, how ironic

The curse or a miracle, hearse or an oracle

You're incomparable, fuck, it was chemical

You (You) plus (Plus) me (Me) was

------

Us, us, us

I felt it, you held it, do you miss us, us?

Wonder if you regret the secret of us, us

Mistaken for strangers the way it was, was

The pain of, the reign of, the flame of us, us

The outline, well, sometimes, do you miss us, us?

The best kind, well, sometimes, do you miss us?