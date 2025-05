Greeicy desata su lado más sensual con 'Estas Ganas”, su primera bachata en solitario

La artista colombiana Greeicy vuelve a demostrar su versatilidad musical con el lanzamiento de Estas Ganas, una seductora mezcla de bachata y pop. La canción, que nació en un caluroso día de verano en Madrid junto a los compositores Rios, Speadlof y su pareja Mike Bahía, marca un nuevo capítulo en su carrera.

Con un ritmo envolvente y una letra provocadora, Estas Ganas explora el deseo desde una perspectiva emocional y física, dando voz al anhelo incluso cuando la distancia se impone. El tema se acompaña de un videoclip protagonizado por Gigi, un personaje creado por la propia Greeicy para dar forma a esta nueva faceta artística, una mujer que encarna la sensualidad, la libertad y la fuerza interior.

"La bachata y la música latina me conectan profundamente", confiesa Greeicy sobre su apuesta por este género. "Esta es la primera vez que lanzo una bachata sola. He lanzado dos bachatas antes, pero han sido junto a Mike, y por primera vez estoy lanzando una bachatica sola y me tiene superfeliz porque tiene una sensualidad superprofunda. Tiene un saborcito latino que me atrapa para bailar, lo cual amo genuinamente".

La canción también refleja esa dualidad artística que Greeicy abraza con naturalidad. "Como artista tengo dos facetas. Por un lado, amo interpretar y lanzar canciones que me conectan con lo más profundo de la vida, con lo honesto, que me permiten agradecer, recordar y aplaudirme. Y otra faceta con la que conecto mucho es la de la coquetería, la sensualidad, con ese poder que hay dentro de una canción insinuante, esa energía", explica.

El lanzamiento de “Estas Ganas” llega apenas dos semanas después de Limonar, su primer sencillo de 2025, una canción cargada de nostalgia y gratitud donde Greeicy rinde homenaje a sus raíces y a las lecciones que le ha dejado la maternidad.