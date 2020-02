El grupo de k-pop Seventeen cancela su gira europea por temor al coronavirus

El grupo de pop coreano Seventeen, formado por 13 chicos, ha cancelado su gira europea por el brote de coronavirus. En un escueto comunicado, la promotora del tour informa que el concierto en Madrid del próximo 3 de marzo en el WiZink Center queda cancelado. "Debido al actual brote de coronavirus, hemos decidido cancelar la gira mundial de Seventeen en febrero y marzo, en consideración a la salud y seguridad del nuestros artistas y sus fans".

Desde Live Nation aseguran que el reembolso de las entradas adquiridas para el concierto en la capital española se realizará el miércoles 12 de febrero a las 10h a traves de los mismos canales de venta donde fueron adquiridos. La devolución se hará automáticamente en la misma cuenta bancaria.

También se han cancelado las citas de la banda en París, Londres, Berlín, Kuala Lumpur y Taipei. No son pocos los fans que se muestran escépticos con los motivos de la cancelación, ya que el número de casos de personas infectadas de coronavirus en Europa es muy bajo.

En septiembre, Seventeen publicaban su tercer álbum de estudio, 'An Ode', el cual se convirtió en el álbum más vendido de la boy band hasta el momento. 'The Ode To You World Tour' comenzó en Seúl con tres conciertos consecutivos agotados en el Olympic Gymnastics Arena.