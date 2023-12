El guiño de Sebastián Yatra a Aitana sobre el escenario en su último concierto en España

El cantante Sebastián Yatra acaba de dar el que será su último concierto en España. El pasado miércoles 20 de diciembre el colombiano se alzó sobre el escenario del festival Christmas by Starlite en Madrid para deleitar a su público español, un mes después de su ruptura con la catalana Aitana, que acaba de cerrar su gira Alpha Tour de 2023 con sus últimos conciertos en Latinoamérica; un éxito total que la ha consagrado como artista internacional.

Solo han pasado algo más de 20 días, pero eso no ha impedido que las noticias sobre la pareja desde entonces no hayan protagonizado parte de la actualidad de la prensa rosa. Las declaraciones de la intérprete de En el coche sobre su soltería, su cambio de planes para Navidad o el desliz de su madre, que ha sido la responsable de publicar un selfie de ambos cantantes que aparecía en la galería de su móvil

El cantante de Tacones rojos se subió al escenario del IFEMA esta semana vestido con su siempre atrevido look. Esta vez, con un traje de piezas negras y una camiseta también oscura decorada con lunas blancas, un estampado popularizado por la diseñadora francesa Marine Serre que también ha lucido su ya expareja Aitana.

Independientemente de que pueda ser un claro guiño o una casualidad, la realidad es que la referencia no se queda solo ahí.

La sentida balada que ha conquistado el corazón de muchos en el último disco de Aitana, Alpha, también se llama Luna. Desde su lanzamiento, la canción ha sido entendida como el relato de la historia de amor de ambos, que han vivido durante el último año. Un tema con un especial significado: No te vayas, luna /No me dejes más /Que otra noche oscura /No quiero pasar.

Además, la catalana también tiene tatuada la figura de una luna en su brazo.

