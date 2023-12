Aitana cierra el 'Alpha Tour' en Uruguay: los mejores momentos de su último show del año

Aitana ha terminado 2023 por todo lo alto con su último show del Alpha Tour en Uruguay.

Un año después de su primer concierto en el país con la gira 11 Razones, la catalana se ha presentado en el Antel Arena, donde ha cantado para 3.500 personas que se han dejado la voz y el alma con sus canciones.

Tras pasar por México, Argentina, Chile, Perú y Colombia, Aitana se ha despedido de Latinoamérica en Uruguay con un show lleno de momentazos musicales, bonitos detalles y mucha emoción.

Tras este adiós, la artista se embarcará en distintos proyectos para 2024, y estará lejos de los escenarios por unos meses, por eso aprovechamos para repasar su último concierto.

Cantando el cumpleaños feliz a un fan

Aitana es una artista muy volcada con su público, por eso ha tenido el bonito gesto de cantar a uno de sus fans el Cumpleaños Feliz -Que los cumplas feliz en Uruguay- en su día especial, que estaba celebrando en el concierto de la cantante. El público se ha sumado en la felicitación y Cosme, el padre de la cantante, tampoco se ha quedado atrás y ha cantado junto a ellos.

Los fans traen lunas a Aitana para su balada más especial

Luna es una de las baladas más emotivas y especiales de la artista, y sus fans lo saben. Por ese motivo han querido tener un precioso detalle con ella, y durante esta canción han levantado pequeñas lunas de papel que han iluminado con la linterna de sus móviles, creando uno de los momentos más emotivos del tour.

Su momento más rockero con 24 Rosas

Pese a que Alpha es un disco con influencias más electrónicas, 24 Rosas nos recuerda mucho a su era 11R por ese toque desenfadado y rockero tanto en su letra como en su sonido.

Es por eso que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del sus fans en cuanto salió a la luz, además de ser uno de los temas que se vive con más pasión y no se canta, se grita, como ha hecho su público uruguayo.

Por supuesto, no podía faltar su original micrófono lleno de flores para este momento.

Aitana rompe a llorar, muy emocionada

Antes de cantar The Killers, a Aitana siempre le gusta reflexionar con sus fans, y esta vez no iba a ser menos. La intérprete se ha sentado al borde del escenario y ha hecho balance el año, de lo que le ha dado y le ha quitado, pero sobre todo, de lo que ha aprendido durante este. Mientras hablaba no ha podido evitar emocionarse y romper a llorar.

"Con este año se van muchas cosas, cosas buenas, cosas no tan buenas... Pero no cosas malas, porque de las cosas malas uno siempre aprende. Ha sido un año de resurgir, de volverme a encontrar, porque lo necesitaba. Necesitaba vivir todo lo que he vivido este año para aprender, para darme cuenta de muchas cosas, para querer como no he querido nunca. Para estar con mi familia, con la gente que quiero, y con vosotros... Estar aquí en un concierto con todos vosotros, eso siempre se lo lleva uno en el corazón", ha agradecido a sus fans.

La cantante ha continuado sincerándose con su público, desde sus inseguridades hasta la tristeza que le da terminar esta gira: "La verdad me da mucha pena terminar este show y que en unos meses no vuelva a estar encima del escenario. Yo siempre he sido una persona muy insegura y subirme al escenario era un reto, de verdad, porque me encantaba cantar, componer y hacer canciones, pero me aterraba subir al escenario porque sentía que no valía para ello", ha dicho, y sus fans no han dudado en mandarle ánimos.

¡Estamos deseando volver a verla sobre los escenarios!