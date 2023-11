El detonante de la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra: un reencuentro con Miguel Bernardeau

Acostumbrados a que no diesen declaraciones de su vida privada, que Sebastián Yatra hablase sin tapujos de su ruptura con Aitana y confirmase a las puertas del aeropuerto que ambos "estaban solteros" supuso un terremoto para el papel cuché y los fans de ambos artistas. "Somos y seremos grandes amigos en la vida", añadía.

A partir de entonces, son muchas las especulaciones que se han hecho sobre los motivos de esta separación. Ni siquiera su entorno se esperaba que tomasen esta abrupta decisión, pero apuntan a Mexico como el lugar en el que terminaron con su amor. "Algo tuvo que pasar en Mexico", dice una fuente cercana al entorno de la pareja en unas declaraciones en exclusiva a Vanitatis.

Aitana dio el pasado día 24 un concierto en el Foro Sol de la capital mexicana y tras él, con la agenda despejada, la cantante pudo disfrutar de unos días en la ciudad en compañía de Yatra, su padre Cosme y su prima Olga, que forman parte de su crew. Así lo compartió en su cuenta de Instagram.

Esta fue la última vez que se les vio juntos. Aitana ponía después rumbo a Bogotá (Colombia) para el concierto del día 26, en el que sus lágrimas presagiaban que algo no marchaba bien. "Hoy no estoy emocionalmente bien, pero no pasa nada, la vida son cambios, y esta canción va de eso", dijo ante 6.000 personas segundos antes de comenzar a cantar The Killers, tema que le dedicó al colombiano.

Horas después, Yatra daba la noticia de la separación.

Unas semanas de crisis

Los rumores de un distanciamiento entre ellos comenzaron hace un par de semanas. La ausencia de Aitana en los Latin Grammy de Sevilla, donde Yatra participó como presentador, fue el origen de los comentarios. Se celebraron la noche del pasado 16 de noviembre y, aunque la artista se encontraba en la capital hispalense para uno de sus AlphaHouse, decidió no presentarse en el Palacio de Congresos donde tuvo lugar la gala.

Unos días antes, la cantante había viajado hasta el Zarauz (Guipúzcoa) para acudir al funeral de la abuela de un amigo. Allí se encontró con su expareja, Miguel Bernardeau, que también acudió a presentar sus respetos. Se sentaron a tomar algo y una cámara captó el encuentro.

Fue el fin de semana del 11 y 12 de noviembre, fecha que se apunta como posible origen de esta ruptura. En ese momento, Yatra se encontraba en Colombia en la boda de su hermano, a donde acudió solo.

A su paso por Perú para su debut en Lima con el Alpha Tour, Aitana confirmaba la noticia. "Súper amigos, nos llevamos súper bien y nos seguiremos llevando bien", respondía cuando la prensa le preguntaba sobre su situación sentimental.