Halle Bailey versiona la canción 'What Was I Made For?' de Billie Eilish y une a Barbie y La Sirenita

Halle Bailey versiona la canción 'What Was I Made For?' de Billie Eilish y une a Ariel y Barbie | Getty Images

La actriz que protagoniza la película live action de La Sirenita , que llegó a los cines este mayo, ha unido el glamour rosa de Barbie y el universo marino de Ariel en su versión de What Was I Made For?, la canción de Billie Eilish para la banda sonora del film de Barbieworld.

Se han unido dos mundos. El azul que envuelve el mundo marino y el rosa que decora cada rincón de Barbieworld. Y la culpable ha sido la protagonista del último live action por el que Disney ha apostado: el clásico de La Sirenita,que vio la luz en la gran pantalla el pasado 26 de mayo.

La exitosa intérprete de 22 años es de largo conocida, tanto en el mundo de la música como en el de la actuación, y hasta ha colaborado con Beyoncé. La actriz que da vida a Ariel publicó este martes en sus redes sociales un vídeo con un regalo que nadie esperaba. La última sirenita de los cines ha llegado para unir, con la música, a todos los fans de Barbie y Ariel en una interpretación celestial de What Was I Made For?, la canción en la que Billie Eilish se convierte en una muñeca para formar parte de la banda sonora de la película Barbie.

Con un filtro de eco que evoca al auténtico canto de la sirena, Bailey ha interpretado un tema con el que, realmente, la historia de Ariel se puede sentir totalmente identificada.

El sencillo de Eilish para la producción del año plantea una duda existencial: "¿Para qué fui creada?". Cuando Ariel descubre la superficie, anhela conocer el mundo más allá del mar, más allá de los límites, y esta sinopsis de Barbie no deja de ser una crítica feminista cuyos límites, en este caso, están definidos por el patriarcado.

Billie Eilish - What Was I Made For? (Official Music Video)

La canción continúa: Solía flotar, ahora solo caigo /Solía saber, pero ahora no estoy segura /Para qué fui creada.

Después de la unión de dos universos que reúnen millones de fanáticos, no han tardado en aparecer las referencias a la sirenita como una barbie de pies a cabeza.

