Quién es Halle Bailey, la actriz que da vida a Ariel en el 'Live Action' de 'La Sirenita'

La llegada del primer tráiler del live action de La sirenita ha mostrado un poco de las capacidades actorales y musicales de Halle Bailey. Sin embargo, esta artista con tan solo 22 años ya es exitosa tanto en el mundo de la música como de la actuación y hasta ha colaborado con Beyoncé. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta estrella emergente que protagoniza el clásico de Disney.

Talento familiar

Halle Bailey nació en Atlanta (Georgia) en el año 2000. Se crio en este lugar junto a su hermana mayor Chloe con la que formaría el grupo Chloe x Halle.

Halle Bailey contó en la revista Rolling Stone que el talento venía de familia puesto su padre le enseñó a componer a los 8 años. Además, afirma que ella y su hermana aprendieron a tocar instrumentos de forma autodidacta gracias a vídeos de YouTube.

Cuando Halle tenía 11 años y Chloe 13, las hermanas abrieron un canal de YouTube donde empezaron a subir versiones de canciones pop. Su primera cover fue Best Thing I Ever Had de Beyoncé. Es curioso que esta artista fuera precisamente las que las acabaría abriendo las puertas de la industria musical.

Chloe x Halle, teloneras de Beyoncé

En 2013, las hermanas Chloe x Halle subieron un vídeo interpretando Pretty Hurts. Beyoncé escuchó esta cover de su canción y la compartió en Facebook con la frase: "Tan increíblemente asombrosas".

Unos años después, Beyoncé contó con las hermanas para que actuaran el vídeo del álbum visual Lemonade. Gracias al patrocinio de la artista, las hermanas consiguieron un contrato discográfico y lanzaron su primer EP.

En 2018, poco después de lanzar su primer disco The Kids are Alright, se fueron de gira como teloneras de Beyoncé. Desde ese año, el dúo de hermanas han estado nominadas 5 veces a los premios Grammy.

Antes de interpretar a Ariel

La carrera actoral de Halle Bailey comenzó en 2006 cuando participó con un pequeño papel en la película protagonizada por Queen Latifah, Las últimas vacaciones. Con su siguiente papel destacó algo más. En 2012 participó en la película de Disney Quiero Brillar en la que ya demostraba su calidad vocal.

Su gran oportunidad en el mundo de la actuación llegaría con Grown- ish en el que interpreta a Skylar Forster. Gracias a este papel protagonista ha logrado una nominación a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia en los NAACP Image Awards 2020.

Polémica con 'La Sirenita'

En 2019 se anunció oficialmente que Halle Bailey interpretaría a La Sirenita. Esta noticia sobre el casting generó mucha controversia sobre todo entre grupos racistas que consiguieron hacer tendencia con el hashtag #NotMyAriel con el que pedían que la actriz fuera reemplazada.

Halle Bailey contaba en Variety que su decisión de continuar con el papel a pesar de las reacciones negativas fue gracias a su familia: "Fue algo inspirador y hermoso escuchar sus palabras de aliento, diciéndome: 'No entiendes lo que esto está haciendo por nosotros, por nuestra comunidad, por todas las niñas negras y morenas que se van a ver en ti'".

La actriz también explicó que si hubiese existido una princesa afrodescendiente cuando ella era una niña, su vida habría cambiado por completo: "Lo que eso habría hecho por mí, cómo habría cambiado mi confianza, mi creencia en mí misma, todo. Las cosas que parecen tan pequeñas para todos los demás, son tan grandes para nosotros". Por ello, asegura que espera que su papel represente un cambio importante en la industria.

Halle Bailey es la segunda actriz afrodescendiente en ser elegida para interpretar a una princesa de Disney. La primera fue Anika Noni Rose, quien prestó su voz para darle vida a Tiana en La princesa y el sapo.

¿Cuándo se estrena 'La Sirenita'?

El Live Action de La Sirenita ya tiene fecha de estreno, y la noticia ha venido acompañada con el primer tráiler de la película.

Podremos ver a Halle Bailey en el papel de Ariel a partir del 26 de mayo de 2023 en cines.