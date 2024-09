Halsey desvela la fecha de lanzamiento y las portadas de su nuevo álbum

Después de varias semanas en las que Halsey ha ido mostrando a qué suena su nuevo álbum con lanzamientos como The End, Lonely Is the Muse o Lucky, su particular homenaje a Britney Spears, la artista estadounidense por fin se ha atrevido a desvelar la portada y el título de su proyecto.

The Great Impersonator, así ha decidido titular su nuevo trabajo la de Nueva Jersey, plasmándolo sobre una sobre una estrella que recuerda a la de los sheriffs y sobre una fotografía que simula un collage.

"Hice este disco en el espacio entre la vida y la muerte. Y parece que he esperado una eternidad para que lo tengan. Esperaré un poco más. Ya he esperado una década", ha escrito en su publicación de Instagram, estableciendo como fecha de lanzamiento el próximo 25 de octubre.

Las palabras de Halsey resultan especialmente conmovedoras después de que se hiciese público que ha estado batallando contra el lupus y la leucemia, dos graves enfermedades que, a buen seguro, han marcado la composición de The Great Impersonator.

A tenor de las grandes críticas que recibió If I Cant Have Love, I Want Power, publicado en 2021 y nominado para los premios Grammy 2022 en la categoría de Mejor Álbum De Música Alternativa, se espera que este nuevo álbum se sitúe entre los grandes favoritos de la escena pop en el presente curso.

Además, Halsey ha establecido diferentes portadas para sus vinilos, que ya están disponibles en reserva, plasmando las estéticas de las diferentes décadas de las que la artista se ha impregnado.

Como nuevo adelanto, la cantante ha desvelado que mañana, 6 de septiembre, lanzará el singleEgo, regaando una mirada más cercana a la totalidad del disco.