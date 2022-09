Harry Styles y Florence Pugh unen fuerzas en 'With You All The Time', uno de los temas de 'Don't worry darling' // Europa FM

La película de Olivia Wilde Don't worry darling acaba de estrenarse a pesar de toda la polémica en la que el filme se ha visto envuelto. Harry Styles, además de ser uno de los protagonistas de la película, ha aportado su granito de arena en la banda sonora, componiendo uno de los temas del filme titulado With You all the Time.

With you all the time es un tema que, en la película, está interpretado por Alice (Florence Pugh) que tararea esta melodía misteriosa. En el guion la llamaron "canción provocadora"

Olivia Wilde, directora de la película, contó a Variety cómo surgió esta canción: "Harry llamó y dijo '¿Cual es la canción provocadora? ¿Cómo es la melodía?'. Dije 'No lo sé, voy a ir a diferentes escritores para que lo escriban ¿Tienes algo en mente?' y dijo 'Déjame pensar en ello'. Cinco minutos después me envió una demo de su piano, y esto fue lo que acabó en la película".

Wilde aseguró que estaba sorprendida de que hubiera compuesto el tema en 5 minutos. Por su parte, Harry Styles dijo al citado medio que "Quería algo que pudiera ser tanto dulce como siniestro, dependiendo enteramente del contexto".

El artista también expresó lo que le evocaba la canción: “Recuerdo haberlo tocado por primera vez en el piano, y tenía una especie de rima infantil casera. Aplicado a los diferentes momentos de la película, creo que toma un par de significados diferentes, espero”.

Ya podemos ver en el cine Don't worry darling el polémico thriller psicológico protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles que dio tanto de qué hablar en el Festival de Venecia.