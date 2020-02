Harry Styles lucha contra sus emociones mientras se sumerge bajo el agua en 'Falling'

Tras anunciarlo en las redes sociales, Harry Styles presenta el videoclip de 'Falling' , una balada llena de sentimiento que forma parte de 'Fine Line' . A través de las imágenes, el ex One Direction muestra su lado más intenso y emocional mientras se ahoga, junto a un piano, en una habitación inundada de agua (o de lágrimas).

Harry Styles ha revolucionado el panorama musical con su último lanzamiento. El cantante acaba de estrenar el videoclip de 'Falling', una de las canciones de 'Fine Line', su último trabajo discográfico.

Con esta balada, que cantó en directo en Brit Awards y homenajeó a su ex Caroline Flack, el artista muestra su lado más melancólico, hablando del final de una relación y del arrepentimiento que siente.

Asimismo, 'Falling' viene acompañada de un sencillo pero intenso videoclip, protagonizado por él mismo, que se ahoga en una habitación llena de agua que representa las lágrimas en una situación de tristeza. De esta manera, Harry Styles muestra como siente el peso de sus emociones mientras toca el piano.

Una vez más, el artista nos presenta un videoclip lleno de mensaje y simbolismo.

LETRA DE 'FALLING' DE HARRY STYLES

I'm in my bed

And you're not here

And there's no one to blame but the drink and my wandering hands

Forget what I said

It's not what I meant

And I can't take it back

I can't unpack the baggage you left

What am I now?

What am I now?

What if I'm someone I don't want around?

I'm fallin' again

I'm fallin' again

I'm fallin'

What if I'm down?

What if I'm out?

What if I'm someone you won't talk about?

I'm fallin' again

I'm fallin' again

I'm fallin'

You said you cared

And you missed me, too

And I'm well aware I write too many songs about you

And the coffee's out

At the Beachwood Café

And it kills me 'cause I know we've run out of things we can say

What am I now?

What am I now?

What if I'm someone I don't want around?

I'm fallin' again

I'm fallin' again

I'm fallin'

What if I'm down?

What if I'm out?

What if I'm someone you won't talk about?

I'm fallin' again

I'm fallin' again

I'm fallin'

And I get the feelin' that you'll never need me again

What am I now?

What am I now?

What if you're someone I just want around?

I'm fallin' again

I'm fallin' again

I'm fallin'

What if I'm down?

What if I'm out?

What if I'm someone you won't talk about?

I'm fallin' again

I'm fallin' again

I'm fallin'