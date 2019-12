Harry Styles habla sobre su ambigüedad sexual

Hace unos días paraba el tráfico en Los Ángeles para ofrecer un concierto en medio de la carretera y no dudaba en comer semen bacalao para evitar las preguntas de su ex, Kendall Jenner. Harry Styles se ha convertido en un artista omnipresente el último mes, ya que se encuentra en plena promoción de su nueva música. El cantante ha estrenado varios temas nuevos y ha trabajado con Rosalía para la narración de su enigmático videoclip 'Adore You'.

El cantante es consiente de que no solo su música despierta comentarios y rumores. La ropa que viste y los complementos que utiliza están intrínsecamente catalogados dentro de un género, como las perlas, las faldas o las uñas pintadas. Sin embargo, Styles ha querido dejar claro que no utiliza la moda para exponer su orientación sexual (aunque tampoco pasaría nada porque sí lo hiciese).

"No, no estoy jugando con la ambigüedad sexual en términos 'fashionistas' para parecer interesante", aseguró en una entrevista para The Guardian. Para la portada de su último single Harry eligió un diseño del español Palomo Spain. Para el artista la moda no tiene límites. "Lo que las mujeres visten. Lo que los hombres visten. Para mi es cuestionable, si veo una camiseta que me gusta y la gente me dice: 'pero eso es de mujeres', yo pienso: Pues vale. No me hace querer llevarla menos".

Su orientación sexual también es algo sobre lo que se ha especulado mucho, ya que el cantante siempre ha sido un pelín ambiguo con este tema, sin llegar a afirmar nada con rotundidad. "No es que vaya a posicionarme con una respuesta e ir hacia adelante con ella. Y no es un caso de: 'no te lo digo porque no quiero decírtelo, es algo mío, no vuestro'. Es más un: 'a quién le importa? En serio, ¿qué sentido tiene? Simplemente, ¿qué más da?", explicó el ex directioner.