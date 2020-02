La alfombra roja de los BRIT Awards ha dejado looks de lo más memorables . Llena de colorido, la mayoría de los protagonistas dejaron atrás los diseños sobrios y elegantes característicos de estas ceremonias por lookazos mucho más atrevidos y extravagantes.

Harry Styles reivindicó una vez más la moda sin género y demostró por qué ha sido nombrado el hombre mejor vestido de la década con un traje y jersey en tonos morados, camisa con cuello de piter y un collar de perlas de la firma Gucci.

Billie Eilish es otra artista que tiene un estilo de lo más peculiar, que la ha llevado incluso a diseñar su propia colección cápsula. La británica escogió un total look de Burberry en el que incluso su manicura lucía los cuadros en tonos marrones típicos de la firma con unas llamativas sneakers chunky, marcando la tendencia en calzado de la próxima temporada.

Lizzo fue sin duda una de las más llamativas en la alfombra roja. Como es habitual, la cantante nunca pasa desapercibida y esta vez escogió un creativo diseño de Moschino que simulaba ser el envoltorio de una chocolatina. El bolso, a juego con el look, era una tableta de chocolate con la que incluso posó haciendo que la mordía.

Anne-Marie también llamó la atención con su vestido, aunque para muchos no fue muy acertado. En tonos rosas y azul pastel, la cantante lució un mini-vestido de seda con un enorme lazo en la parte baja de la espalda. Un homenaje al icónico look de Marilyn Monroe en ‘Los caballeros las prefieren rubias’ pero que no llegó a ser muy favorecedor.

Talia Storm lució un de los ‘lookazos’ de la noche con un impresionante vestido negro de Marmar Halim inspirado en los años 40 con una gran obertura y su melena cardada.

Más sencillos fueron Lewis Capaldi, uno de los grandes triunfadores de la noche, que optó por una camisa azul abierta con camiseta blanca debajo y pantalones negros; o Niall Horan, que escogió un traje de terciopelo azul con camisa a juego muy favorecedor. Por su parte, el rapero Stormzy lució un total look blanco.