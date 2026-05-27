Harry Styles regala entradas para uno de sus conciertos en Londres: cómo participar en el concurso

¿Quieres ir gratis a un concierto de Harry Styles? El artista acaba de iniciar un concurso para regalar una entrada doble a un fan que resida en España. Esta iniciativa forma parte de su gira Together, Together, con la que está invitando "a fans de distintas partes del mundo —personas que quizá no lograron conseguir entradas— a vivir esta experiencia junto a alguien especial", según informa su equipo.

El afortunado acudirá gratis a su concierto en Londres del miércoles 24 de junio en el Wembley Stadium como parte de la gira Together, Together. Además, el premio incluye viajes en avión y dos noches de hotel, por lo que está valorado en 4.200 € aproximadamente.

Cómo participar en el concurso

Participar en esta campaña es muy sencillo. Solo hay que rellenar el formulario de este enlace con tu nombre, apellidos, email, móvil, código postal y país. Además, hay que contestar por escrito dos preguntas: "¿Quién es la persona que querrías tener a tu lado entre la multitud?" y "Cuéntanos sobre esa persona y cómo representa Together, Together".

El plazo para enviar tu respuesta empezó el 26 de mayo y termina el próximo domingo 7 de junio a las 12:00 (GMT+1). Cada persona puede participar una única vez. Si rellenas el formulario varias veces, solo se contará la primera. Solo se aceptan respuestas de mayores de 18 años.

Ojo: el equipo del artista recuerda que, "si participaste en la campaña de Ámsterdam, tu participación no se transferirá a la campaña de Londres. Cada campaña es independiente y requiere una participación por separado conforme a sus respectivas reglas oficiales".

Cómo se elige al ganador

El ganador no se elegirá por sorteo, sino que "un jurado formado por personal de Sony Music elegirá la respuesta más creativa u original", según confirman las bases del concurso. Por tanto, los fans tienen que desplegar toda su imaginación para conquistar al jurado con una respuesta emocionante y distintiva.