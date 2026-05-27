Harry Styles se confiesa con sus fans sobre las quejas con el escenario de la gira 'Together, Together'

Harry Styles en uno de sus conciertos en Ámsterdam | Getty Images

La gira de Harry Styles Together Together está siendo todo un éxito, demostrando que en ocasiones es mejor parar para volver con más fuerza que antes.

Sin embargo, no ha sido un regreso perfecto, pues en los primeros conciertos en Ámsterdam varios fans señalaron la falta de visibilidad que generaba el diseño del escenario, bastante fuera de lo corriente.

Ante ello, el equipo de la gira emitió un comunicado para pedir perdón, explicar la razón de este diseño y comunicar que realizarían algunas mejoras.

Sin embargo, ahora ha sido el propio Harry quien ha querido hablar al respecto durante el último show en Ámsterdam.

"La razón por la que hicimos este escenario es porque quería estar aquí con vosotros. Quería estar lo más cerca posible de la mayor cantidad de vosotros, porque de eso se trata esta gira", explicó.

El cantante además hizo hincapié en el objetivo que tenía con este show, la cercanía y los vínculos: "Se trata de estar juntos, divertirse juntos, compartir un momento juntos, bailar juntos, estar con tus amigos, estar con desconocidos, dejarse llevar por la música con tus amigos, dejarse llevar por la música con desconocidos".

El comunicado del equipo de Harry

Previamente, el equipo de Harry se había pronunciado: "Queremos que cada persona en la sala tenga la mejor experiencia posible, y estamos trabajando activamente para realizar ajustes que mejoren la visibilidad, sin dejar de priorizar la seguridad de todos".

"A partir del viernes, se modificarán los puentes de acceso en Ámsterdam y Londres; para los próximos recintos, estamos trabajando lo más rápido posible para realizar los ajustes necesarios que cumplan con las normas de seguridad y la normativa local", expresaron.

Desde luego, el equipo de Harry se esforzó mucho en subsanar este problema, pues realizaron varios comunicados a medios en el que se explicaron sobre este problema