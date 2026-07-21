"Hemos soltado los caballos": Isabel Aaiún se pierde la celebración del Mundial por los incendios

La celebración del Mundial de la selección española ha sido uno de los eventos más destacados de las últimas horas, con los jugadores del combinado disfrutando con el público en una rúa multitudinaria en la capital. Una celebración en la que, además, la música ha sido protagonista a través de las actuaciones de iconos como Arde Bogotá, Viva Suecia, Ana Mena o Lola Índigo.

Sin embargo, ha habido una notable ausencia en la fiesta, la de la cantante Isabel Aaiún, autora de Potra Salvaje, uno de los himnos no oficiales de la selección española, que sí estuvo presente durante la celebración del triunfo en la Eurocopa el pasado 2024.

"Me hubiera encantado estar en la celebración del mundial...", ha explicado la artista en un vídeo de Instagram en el que se puede ver cómo esta recogiendo a los caballos de su finca debido a los incendios que rodean término municipal de Brieva (Segovia).

De hecho, en otra publicación, se observa cómo debe correr junto a los animales porque "el fuego viene muy rápido".

Finalmente, cierra la serie de vídeos asegurando que ha "soltar los caballos" debido a la virulencia del avance de las llamas y que se disponían a buscar de nuevo a los animales. además, también ha agradecido los mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores ante la situación que estaba viviendo.

Hay que recordar el apego que los jugadores de la selección tuvieron durante todo el torneo de la Eurocopa 2024 a Potra Salvaje, como se pudo ver durante la celebración, rodeando a la artistas al tiempo que levantaban la copa de campeones.