La letra completa de 'Si vuelves', la nueva canción de Vetusta Morla

El regreso de Vetusta Morla ya está aquí. El viernes 2 de octubre los de Tres Cantos regresan a los escenarios en Barcelona después de un parón de dos años y este viernes 18 de septiembre publican el primer adelanto de su próximo disco.

Si vuelves es el título del single cuya letra ya está disponible para los valientes a través de las redes sociales del grupo. "Si guardáis el tema desde el enlace de la bio, podréis empezar a hacerla vuestra desde ya, descubrir la letra completa y recibir un regalo que ojalá os haga tanta ilusión escuchar, como a nosotros compartirlo con vosotros❤️", apuntan en Instagram para promocionar también la primera escucha de la canción.

El regalo para los usuarios registrados es la voz de Pucho interpretando a capela el estribillo de la canción que, como el resto de temas que formarán parte del álbum, sirve de reflexión sobre la necesidad de volver cuando existe reparación y puesta en valor. “En definitiva, cuando seamos dueños de nuestro propio futuro”, dicen sobre este nuevo proyecto que verá la luz tres años después de su último disco, Figurantes (2024).

Vetusta Morla abre una nueva etapa para derribar otras murallas, explorar nuevos caminos y volver a atrapar lo que parece imposible de alcanzar. Como ellos mismos afirman: "En este mundo lleno de incertidumbre y que corre demasiado rápido como para entenderlo, como para entendernos... juntarse alrededor de una canción sigue siendo una de las formas más reales de imaginar que las cosas pueden ir bien”, apuntan sobre su regreso.

La letra completa de 'Si vuelves' de Vetusta Morla

En la brisa del mar

de esta luna de sangre.

¿Quién esconde el dedal

y no quiere que sanes?

¿Quién me enseña tu espalda

y se traga la llave?

Si vuelves

divido las aguas,

separo el bien del mal.

Si vuelves

que cierren las llagas

y que seas la dueña de tu mañana.

En la almohada sin paz,

en el nido de sables.

¿Quién permite que vuelva

esta bestia salvaje

a tu tela de araña

de seda y pedernales?

Si vuelves

divido las aguas,

separo el bien del mal.

Si vuelves

que cierren las llagas

y que seas la dueña de tu mañana.

Caracolas del mar

que se apuntan al baile

convirtiendo en hormigas cipreses gigantes.

Caracolas del mar

descifrando la clave.

Olvidaste el dedal

y olvidaste cuidarte.

Olvidaste el dedal

y olvidé lo importante.

Si vuelves

divido las aguas,

separo el yig del yang.

Si vuelves

brindemos al alba

porque seas la dueña de tu mañana

porque seas la dueña de tus mañanas

Los conciertos de la gira Canciones de Ida de Vetusta Morla