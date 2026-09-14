La letra completa de 'Si vuelves', la nueva canción de Vetusta Morla
La nueva era de Vetusta Morla está a punto de arrancar. Los de Tres Cantos regresan a los escenarios el 2 de octubre en Barcelona aunque antes lanzarán Si vuelves, primera canción de su nueva etapa. El tema verá la luz el viernes 18 de septiembre y la letra completa ya está disponible.
El regreso de Vetusta Morla ya está aquí. El viernes 2 de octubre los de Tres Cantos regresan a los escenarios en Barcelona después de un parón de dos años y este viernes 18 de septiembre publican el primer adelanto de su próximo disco.
Si vuelves es el título del single cuya letra ya está disponible para los valientes a través de las redes sociales del grupo. "Si guardáis el tema desde el enlace de la bio, podréis empezar a hacerla vuestra desde ya, descubrir la letra completa y recibir un regalo que ojalá os haga tanta ilusión escuchar, como a nosotros compartirlo con vosotros❤️", apuntan en Instagram para promocionar también la primera escucha de la canción.
El regalo para los usuarios registrados es la voz de Pucho interpretando a capela el estribillo de la canción que, como el resto de temas que formarán parte del álbum, sirve de reflexión sobre la necesidad de volver cuando existe reparación y puesta en valor. “En definitiva, cuando seamos dueños de nuestro propio futuro”, dicen sobre este nuevo proyecto que verá la luz tres años después de su último disco, Figurantes (2024).
Vetusta Morla abre una nueva etapa para derribar otras murallas, explorar nuevos caminos y volver a atrapar lo que parece imposible de alcanzar. Como ellos mismos afirman: "En este mundo lleno de incertidumbre y que corre demasiado rápido como para entenderlo, como para entendernos... juntarse alrededor de una canción sigue siendo una de las formas más reales de imaginar que las cosas pueden ir bien”, apuntan sobre su regreso.
La letra completa de 'Si vuelves' de Vetusta Morla
En la brisa del mar
de esta luna de sangre.
¿Quién esconde el dedal
y no quiere que sanes?
¿Quién me enseña tu espalda
y se traga la llave?
Si vuelves
divido las aguas,
separo el bien del mal.
Si vuelves
que cierren las llagas
y que seas la dueña de tu mañana.
En la almohada sin paz,
en el nido de sables.
¿Quién permite que vuelva
esta bestia salvaje
a tu tela de araña
de seda y pedernales?
Si vuelves
divido las aguas,
separo el bien del mal.
Si vuelves
que cierren las llagas
y que seas la dueña de tu mañana.
Caracolas del mar
que se apuntan al baile
convirtiendo en hormigas cipreses gigantes.
Caracolas del mar
descifrando la clave.
Olvidaste el dedal
y olvidaste cuidarte.
Olvidaste el dedal
y olvidé lo importante.
Si vuelves
divido las aguas,
separo el yig del yang.
Si vuelves
brindemos al alba
porque seas la dueña de tu mañana
porque seas la dueña de tus mañanas
Los conciertos de la gira Canciones de Ida de Vetusta Morla
- 2 de octubre — Barcelona, Palau Sant Jordi
- 9 de octubre — Valencia, Roig Arena
- 24 de octubre — Pamplona, Navarra Arena
- 31 de octubre — Málaga, Auditorio Municipal Cortijo de Torres
- 06 de noviembre — A Coruña, Coliseum
- 07 de noviembre — A Coruña, Coliseum
- 14 de noviembre — Sevilla, Live Sur Stadium
- 19 de noviembre — Madrid, Movistar Arena
- 20 de noviembre — Madrid, Movistar Arena
- 21 de noviembre — Madrid, Movistar Arena