Hijos de la Ruina anuncia una 'listening party' de su próximo disco

Natos y Waor y Recycled J en el Wizink Center en 2024 | GTRES

Con el lanzamiento de su último tema MOLTISANTI el pasado mes de diciembre, Hijos de la Ruina ya nos avisaba de que se traían algo entre manos.

El proyecto artístico formado por Recycled J y Natos y Waor ha anunciado una listening party con la que presentarán por primera vez en directo su cuarto álbum conjunto: Hijos de la Ruina Vol. 4.

La última vez que estos tres artistas se unían fue en 2021 para el lanzamiento del tercer volumen, el cual nos entregó grandes temas como Sudores Fríos.

Por el momento, se desconoce la fecha de estreno del álbum, pero aquí te dejamos toda la información disponible para que puedas asistir a la listening party.

¿Cuándo y dónde será la 'listening party?'

Tal y como se ha anunciado, el evento tendrá lugar en el Autocine de Madrid, concretamente en The Lenovo Garage, el jueves 15 de enero.

La hora de entrada será a las 20:00.

Compra de entradas

Las entradas pueden comprarse a través de las páginas oficiales de Natos y Waor y Recycled J y tienen un precio de 20€.

¡Pero date prisa que quedan pocas!

Los orígenes del grupo

El grupo surgió de forma natural gracias a la amistad que existía entre ellos, pues formaban parte del mismo círculo underground del rap madrileño.

Su primer lanzamiento fue en 2012, con un sonido muy crudo y casi sin pulir que era más bien un producto generacional que comercial. En su origen estaba la esencia de unos chavales que han crecido en un entorno de precariedad económica y emocional y que buscan convertir esa ruina en identidad y discurso

Sus canciones suelen hablar de temáticas como el barrio, la lealtad, la ambición y el éxito, los excesos, la identidad, la rabia y el paso del tiempo. En cuanto a su estilo, es un rap directo y sin adornos innecesarios.