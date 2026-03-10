Entradas para los conciertos de Pitbull en España: preventas, venta general y precios
Pitbull regresa a los escenarios con su giraI'm Back y lo hace con dos fechas en España: una en Madrid y otra en Barcelona. Para que no te pierdas estos shows únicos, desde Europa FM, como radio oficial de estos conciertos, te contamos todos los detalles sobre cómo conseguir las entradas.
¿Cuándo fue el último concierto de Pitbull en España?
Europa FM, radio oficial de los conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona en 2026
Después de 15 años de espera tras su última actuación en España en el Rock in Rio Madrid de 2012, Pitbull regresa a nuestro país con su gira I'm back.
El Mr. Worldwide lleva desde 2025 anunciando fechas para esta gira, pero ha sido en este mes de marzo cuando ha dado la gran noticia a varias ciudades europeas como Lisboa, Milán o Lyon.
Concretamente, las fechas para los dos conciertos de España, de los que Europa FM es radio oficial, son el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.
Cómo comprar las entradas para ver a Pitbull
Tras tantos años sin actuar en nuestro país, las ganas de ver a Pitbull están por las nubes, por lo que es muy probable que las colas para la compra estén bastante concurridas.
Para no quedarte sin entradas hay varias oportunidades de conseguirlas:
- Preventas:
A partir del miércoles 11 de marzo podrán comprar las entradas para ver a Pitbull los clientes del Banco Santander a través de Live Nation-S.SMusic.
A partir del jueves 12 de marzo se activa la segunda preventa para todos los interesados a través de Live Nation.
Ambas preventas iniciarán a las 10:00 horas.
- Venta general:
Para quienes no consigan obtenerlas en la preventa, habrá una última oportunidad de conseguir entradas para Pitbull: el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas.
Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Los precios de las entradas para ver a Pitbull
Según indica la propia página de LiveNation, los precios de las entradas para los conciertos de Pitbull son los siguientes:
- FRONT STAGE: 121,10€ + 16€ gastos
- PISTA GENERAL: 91,10€ + 12€ gastos
- PL1 GRADA: 121,10€ + 16€ gastos
- PL2 GRADA: 96,10€ + 13€ gastos
- PL2 PMR: 96,10€ + 13€ gastos
- PL3 GRADA: 81,10€ + 11€ gastos
- PL4 GRADA: 71,10€ + 9,50€ gastos
- VIP 1 - VIP LOUNGE EXPERIENCE: 371,10€ + 49,50€ gastos
- VIP 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE: 246,10€ + 33€ gastos
- VIP 3 - PREMIUM SEATED PACKAGE: 271,10€ + 36€ gastos
Como curiosidad, 1€ de cada entrada se destinará a la Self First Foundation, una fundación enfocada en mejorar el acceso a la educación y los recursos para las poblaciones desfavorecidas de todo el mundo.
Todas las fechas de Pitbull I'm Back Tour Europeo / UK
- 23 de junio: Estocolmo, SE – 3Arena
- 27 de junio: Werchter, BE – Werchter Boutique
- 30 de junio: Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)
- 01 de julio: Glasgow, UK – Bellahouston Park
- 03 de julio: Leeds, UK – Roundhay Park
- 07 de julio: Dublín, IE – Marlay Park
- 08 de julio: Limerick, IE – Thomond Park Stadium
- 10 de julio: Londres, UK – BST Hyde Park (Intento de Récord Guinness)
- 12 de julio: Niza, FR – Allianz Arena
- 15 de julio: Arnhem, NL – GelreDome
- 19 de julio: Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park
- 21 de julio: Budapest, HU – Puskas Arena
- 23 de julio: Varsovia, PL – PG Narodowy
- 26 de julio: Praga, CZ – Airport Letnany
- 29 de julio: Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand
- 31 de julio: Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium
- 02 de noviembre: Lisboa, PT – MEO Arena – NUEVO
- 04 de noviembre: Barcelona, ES – Palau Sant Jordi – NUEVO
- 05 de noviembre: Madrid, ES – Movistar Arena – NUEVO
- 08 de noviembre: Zúrich, CH – Hallenstadion – NUEVO
- 09 de noviembre: Milán, IT – Unipol Dome – NUEVO
- 11 de noviembre: Lyon, FR – LDLC Arena – NUEVO
- 13 de noviembre: Belgrado, RS – Belgrade Arena – NUEVO
- 14 de noviembre: Bratislava, SK – Tipos Arena – NUEVO
- 16 de noviembre: Dortmund, DE – Westfalenhallen – NUEVO
- 18 de noviembre: Viena, AT – Stadthalle – NUEVO
- 19 de noviembre: Stuttgart, DE – Schleyerhalle – NUEVO
- 22 de noviembre: Praga, CZ – O2 Arena – NUEVO
- 24 de noviembre: Budapest, HU – MVM Dome – NUEVO
- 27 de noviembre: Lodz, PL – Atlas Arena – NUEVO
- 30 de noviembre: Kaunas, LT – Zalgiris Arena – NUEVO
- 03 de diciembre: Gdansk, PL – ERGO ARENA – NUEVO
- 07 de diciembre: Helsinki, FI – Veikkaus Arena – NUEVO