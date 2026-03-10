Entradas para los conciertos de Pitbull en España: preventas, venta general y precios

Después de 15 años de espera tras su última actuación en España en el Rock in Rio Madrid de 2012, Pitbull regresa a nuestro país con su gira I'm back.

El Mr. Worldwide lleva desde 2025 anunciando fechas para esta gira, pero ha sido en este mes de marzo cuando ha dado la gran noticia a varias ciudades europeas como Lisboa, Milán o Lyon.

Concretamente, las fechas para los dos conciertos de España, de los que Europa FM es radio oficial, son el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid.

Cómo comprar las entradas para ver a Pitbull

Tras tantos años sin actuar en nuestro país, las ganas de ver a Pitbull están por las nubes, por lo que es muy probable que las colas para la compra estén bastante concurridas.

Para no quedarte sin entradas hay varias oportunidades de conseguirlas:

- Preventas :

A partir del miércoles 11 de marzo podrán comprar las entradas para ver a Pitbull los clientes del Banco Santander a través de Live Nation-S.SMusic.

A partir del jueves 12 de marzo se activa la segunda preventa para todos los interesados a través de Live Nation.

Ambas preventas iniciarán a las 10:00 horas.

- Venta general :

Para quienes no consigan obtenerlas en la preventa, habrá una última oportunidad de conseguir entradas para Pitbull: el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas.

Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Los precios de las entradas para ver a Pitbull

Según indica la propia página de LiveNation, los precios de las entradas para los conciertos de Pitbull son los siguientes:

FRONT STAGE : 121,10€ + 16€ gastos

: 121,10€ + 16€ gastos PISTA GENERAL : 91,10€ + 12€ gastos

: 91,10€ + 12€ gastos PL1 GRADA : 121,10€ + 16€ gastos

: 121,10€ + 16€ gastos PL2 GRADA : 96,10€ + 13€ gastos

: 96,10€ + 13€ gastos PL2 PMR : 96,10€ + 13€ gastos

: 96,10€ + 13€ gastos PL3 GRADA : 81,10€ + 11€ gastos

: 81,10€ + 11€ gastos PL4 GRADA : 71,10€ + 9,50€ gastos

: 71,10€ + 9,50€ gastos VIP 1 - VIP LOUNGE EXPERIENCE : 371,10€ + 49,50€ gastos

: 371,10€ + 49,50€ gastos VIP 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE : 246,10€ + 33€ gastos

: 246,10€ + 33€ gastos VIP 3 - PREMIUM SEATED PACKAGE: 271,10€ + 36€ gastos

Como curiosidad, 1€ de cada entrada se destinará a la Self First Foundation, una fundación enfocada en mejorar el acceso a la educación y los recursos para las poblaciones desfavorecidas de todo el mundo.

Todas las fechas de Pitbull I'm Back Tour Europeo / UK