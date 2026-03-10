Última hora entradas concierto Kanye West en Madrid: dónde comprarlas, a qué hora empieza la venta privada y mucho más

👀¿Un concierto sin pista?

Según fuentes de la promotora, el concierto de Kanye West en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid podría solo habilitar la zona de las gradas para asistir al concierto. Sería así un show sin pista en el que el artista actuaría en el centro del estadio.

Sería así como su concierto en México.