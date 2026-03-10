Última hora entradas concierto Kanye West en Madrid: dónde comprarlas, a qué hora empieza la venta privada y mucho más
Kanye West llega a España con un único concierto en 2026. El show será el jueves 30 de julio en el Metropolitano de Madrid y las entradas salen a la venta este martes 10 de marzo. Para no perderte detalle de dónde comprarlas, a qué hora hacerlo y cuál es su precio, sigue al minuto la información de cómo transcurre la venta. ¡Te daremos la última hora!
Cuándo y dónde fue el último (y único) concierto de Kanye West en España
👀¿Un concierto sin pista?
Según fuentes de la promotora, el concierto de Kanye West en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid podría solo habilitar la zona de las gradas para asistir al concierto. Sería así un show sin pista en el que el artista actuaría en el centro del estadio.
Sería así como su concierto en México.
Los precios de las entradas de Kanye West en España
No hay precios oficiales para los conciertos de Kanye West en Madrid pero podemos hacer una aproximación en base a los precios de las entradas de su concierto en el Estadio RCF Arena, el más grande de Europa con un aforo máximo de 100.000 personas.
En el recinto italiano, situado en la ciudad de Reggio Emilia, las entradas más baratas son de 125 euros + gastos y las más caras, sin incluir experiencia VIP, son de 279 euros + gastos
Quién tiene acceso a la venta privada exclusiva para Kanye West
Para saber si puedes acceder a la venta privada de Kanye West, tienes que haberte registrado previamente y después haber confirmado el registro. Si lo has hecho correctamente, el lunes 9 habrías recibido un email como este. Aquí es donde te recomiendan conectarte antes de las 10:00 horas para asegurarte la entrada: "La demanda está siendo masiva. Te recomendamos acceder puntual en cuanto se abra el enlace".
Cuándo empieza la venta de entradas para el concierto de Kanye West en Madrid
Por ahora no hay información sobre la venta general y solo se ha anunciado una venta privada a través la web yemadrid.com, solo disponible para usuarios previamente registrados.
Las taquillas para este grupo se abren este martes 10 de marzo a las 10:00 horas y, como siempre, los responsables recomiendan acceder con tiempo ya que la demanda ha sido masiva.
De 2.000 personas a más de 60.000
El primer concierto de Kanye West en España (hasta ahora el único) fue ante 2.000 personas. El segundo, el previsto para el 30 de julio en el estadio Metropolitano, será ante más de 60.000.
Aunque el reciento tiene un aforo total de 70.460 personas para los eventos deportivos, este se reduce considerablemente en las citas musicales. Según reza la página del Atlético de Madrid, el máximo serían "60.000 espectadores dependiendo de la disposición del escenario".
2006, la última vez de Kanye West en España
El concierto de Kanye West en Madrid se antoja como una ocasión única porque, a priori, no parece que el rapero vaya a anunciar más fechas en España. Además, la última vez que actuó en nuestro país fue en 2006. ¡Hace 20 años!
Kanye West dio un concierto en la sala Razzmatazz de Barcelona el 12 de marzo de ese año. Fue su primer show en España y el único hasta ahora.
El cantante actuó frente a 2.000 personas y el concierto fue el cierre de la gira europea para presentar su disco Late registration. Para darle un final que merecía al tour; el intérprete entonó temas como Diamonds from Sierra Leone, Touch the sky, Heard em say y Gold Digger.
¡Kanye West llega a Madrid en julio de 2026!
El bombazo llegó el jueves 5 de marzo cuando, de buena mañana, se anunció la próxima llegada de Kanye West a España.
El polémico rapero dará un único concierto en España en 2026. La cita será el 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano y se incluye dentro de su actual tour con paradas en Reggio Emilia, Italia (18 de julio); Arnhem, Países Bajos (6 de junio); y Marsella, Francia (11 de junio).