Cómo comprar entradas para Kanye West en Madrid: todo sobre la venta privada y los precios del concierto
Kanye West, actualmente conocido como Ye, ha anunciado que regresará a España 20 años después de su última y única visita, por lo que los fans están ansiosos por verlo en directo. Para que no pierdas tu oportunidad, en Europa FM te contamos todo lo que tienes que saber sobre la venta privada de entradas.
Cuándo y dónde fue el último (y único) concierto de Kanye West en España
Kanye West pide perdón por sus actitudes racistas y antisemitas y lo asocia a un trastorno bipolar
Ye, anteriormente conocido como Kanye West, aterriza en España 20 años de su último y único concierto en Barcelona en 2006.
La expectación por verlo en directo es máxima y los fans del polémico rapero no quieren pasar por alto la oportunidad de verlo el jueves 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Por ahora, su única fecha en nuestro país.
Cómo y cuándo comprar las entradas
Después de tanto tiempo sin actuar en España, los fans están ansiosos por hacerse con su entrada, por lo que es mejor que conozcas bien cómo son los procesos de preventa y venta para no quedarte con tu entrada.
- Venta privada:
Para acceder a la venta privada de entradas para el concierto de Kanye West en Madrid, tienes que estar registrado en Yemadrid.com.
Esta venta exclusiva comienza este martes 10 de marzo a las 10:00 horas. Las personas registradas han tenido que recibir información sobre la venta en el correo electrónicofacilitado al rellenar la suscripción.
- Venta General:
Por el momento, se desconoce cuándo es la venta general para España, pero se espera que se anuncie en cuanto finalice la venta privada. ¡Estaremos atentos!
Cuánto cuestan las entradas
Por el momento, no se han anunciado cuáles serán los precios para el concierto de Ye en Madrid, pero sí que podemos hacernos una idea con los precios anunciados para su concierto en Italia en el RCF Arena Reggio Emilia, según indica Ticketmaster:
- Green Zone: 125,00 euros + gastos
- Blue Zone: 125,00 euros + gastos
- Orange Zone: 183,00 euros + gastos
- Yellow Zone: 183,00 euros + gastos
- Pit Red Energy + Pre and After Party: 269,00 euros + gastos
- Pit Red Energy Early Entry + Pre and After Party: 279,00 euros + gastos
- VIP Village Experience: 659,00 euros + gastos