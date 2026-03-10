Kanye West anuncia la venta general de su concierto en Madrid: fecha y precio de las entradas

Kanye West ha escogido Madrid entre sus selectas fechas de la gira de este 2026. El artista conquistará el estadio Metropolitano el 30 de julio, con un gran concierto único en España.

Tras dar la sorpresa de este show, tan solo aquellos que se suscribieran en la página oficial del show, YE Madrid, podrían acceder a la venta privada del concierto este 10 de marzo, que comenzaba a las 10:00 horas.

Tras el gran éxito, la cuenta oficial del concierto de Ye en Madrid en Instagram ha compartido los detalles de la esperada venta general: será el jueves 12 de marzo a partir de las 10:00 horas.

No obstante, añade que solo se activará "si todavía quedan entradas". De momento quedan tickets para ver al intérprete de I Wonder en directo en nuestro país, por lo que aquellos que no hayan podido acceder a la venta privada del artista podrían tener una segunda oportunidad muy pronto.

Cómo acceder a la venta general para ver a Kanye West

De momento no hay detalles sobre dónde tendrá lugar la venta general, puesto que a la venta privada se accedió a través de un enlace personal. No obstante, todo apunta a que será desde la página oficial de Ye en Madrid desde donde se podrá acceder a la venta del 12 de marzo.

Precios de las entradas

El plano del Metropolitano se divide en colores, y cada uno corresponde a una categoría:

Grada alta nivel 3 - desde 190 euros

Grada Alta nivel 2 - desde 225 euros

Grada alta nivel 1 - desde 250 euros

Grada media - desde 275 euros

Grada baja - 295 euros

Grada VIP - desde 400 euros

PMR - 200 euros

A todos ellos hay que sumar los gastos de gestión. Solo se pueden adquirir entradas de grada, no de pista, puesto que el escenario del artista será 360ª y estará en la parte central del campo de fútbol.