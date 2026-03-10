Plex e IlloJuan competirán en La Velada del Año VI: así será la cita en Sevilla

El cartel de La Velada del Año VI | La Velada del Año

La Velada del Año VI se celebra el sábado 25 de julio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y, aunque todavía no se han anunciado las actuaciones, los ojos ya están puestos en dos cantantes.

Aitana y Lola Índigo seguirán muy de cerca la cita a la que en esta ocasión se unen sus respectivas parejas, Plex e IlloJuan. Los dos creadores de contenido han sido anunciados como cabeza de cartel de la cita que organiza anualmente Ibai Llanos aunque competirán en diferentes combates. El primero, que participó y ganó en la cuarta edición de la Velada, se enfrentará a Fernanfloo y el segundo, que había retado a El Xokas pero no pudo ser, competirá contra TheGrefg.

Ambos enfrentamientos prometen emoción y mucho juego. Ellos mismos se encargaron de alimentarlo durante la presentación de los combates en un acto celebrado este lunes 9 de marzo en Barcelona.

Si bien IlloJuan lo hizo besando a TheGreft, quien se consagró en La Velada del Año V; Plex lo hizo declarando su amor a Aitana.

"Quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya. A mi novia que la quiero mucho", dijo dirigiéndose a la cantante que lo escuchaba desde el patio de butacas y no pudo evitar ponerse roja al escucharlo.

Cinco enfrentamientos femininos y cinco masculinos

La sexta edición de La Velada del Año llega con más combates. En total se celebrarán diez citas, con 20 participantes, cinco femeninas y cinco masculinas. La Velada más ambiciosa para la que ya no hay entradas. Durante la presentación de los combates, Ibai confirmó el SOLD OUT. 80.000 entradas vendidas en menos tres horas.

La presentación batió el récord absoluto de dispositivos conectados. Un millón de personas de media siguieron la emisión para conocer el anuncio de los participantes y emparejamientos de esta edición.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

El periodista Edu Aguirre, que dicen es el más sabe de Cristiano Ronaldo, se enfrenta a su su colega de Argentina Gastón Edul. Los dos cambian de rol y pasan de cubrir grandes eventos deportivos a ser protagonistas.

Fabiana Sevillano vs La Parce

El primer combate femenino enfrenta Sevilla y Medellín. La española, un fenómeno en TikTok, se mide a la presidenta de Atlético Parceras en la Queens League Américas. Ninguna de las dos tiene experiencia en deportes de contacto y eso, sin duda, pone emoción al combate.

Alondrissa vs Angie Velasco

La puertorriqueña Alondrissa, streamer y creadora en TikTok, se enfrenta a la argentina Angie Velasco, veterana en YouTube. Las dos son amigas pero dejan la amistad a un lado en este combate para el que llevan meses preparándose.

Gero Arias vs ByViruzz

Viruzz participa por quinta vez y en esta ocasión se enfrenta a Gero Arias, que debuta en esta edición. El creador de contenido está acostumbrado a retos muy grandes, pero este es diferente.

Samy Rivers vs Roro

Rivers y Roro también repiten. Para Samy Rivers es la segunda participación aunque tercer combate, ya que en 2023 tuvo que subirse al ring dos veces. Roro compitió en 2025 y no pudo con Abby. Para la mexicana fue un combate amargo ya que terminó con una fractura en el pie.

Lit Killah vs Kidd Keo

De compartir cartel en festivales con rimas ni versos a verse las caras sobre el ring. La rivalidad del argentino Lit Killah y el español Kidd Keo es más que conocida y su beef irá creciendo a medida que pasen los meses.

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

Dos de las mayores influencers españolas se miden en este combate. Las creadoras de contenido pasarán de compartir viajes, eventos y contenidos de moda con sus seguidoras a mostrar su día a día en el gimnasio preparándose para La Velada.

YoSoyPlex vs Fernanfloo

Los dos saben qué es ganar La Velada. Plex triunfó en el Santiago Bernabéu en 2024 ante El Mariana y Fernanfloo lo hizo un año antes en el Metropolitano contra Luzu.

IlloJuan vs TheGrefg

El broche de oro lo ponen dos de los mayores creadores de contenido de España: IlloJuan y TheGrefg. El primero había retado a Xokas para esta edición y no pudo ser, pero el desafío de enfrentarse al que siempre gana será enorme. TheGrefg repite tras ganar en 2025 a Westcol. ¿Repetirá este año o le ganará IlloJuan?