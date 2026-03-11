Última hora entradas conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona: preventa, precios y más
Pitbull aterriza en España con su gira europea I'm back. Con Europa FM como radio oficial, el cantante cantará en Barcelona y Madrid en noviembre de este 2026, por lo que te contamos todo sobre la preventa de este 11 de marzo, la venta general de entradas y los precios. ¡No te pierdas ningún detalle para ver a Mr. Worldwide en directo!
Entradas para los conciertos de Pitbull en España: preventas, venta general y precios
Dos nuevas oportunidades para conseguir entradas
De momento tan solo hay dos conciertos para ver a Pitbull en España: El 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Pero tras una primera preventa, te recordamos las otras dos oportunidades para conseguir entradas:
A partir del jueves 12 de marzo a las 10:00 horas se activa la segunda preventa para todos los interesados a través de Live Nation. Y habrá una última oportunidad de conseguir entradas para Pitbull: el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas.
Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte inglés.
‼️Cuidado con las estafas
Ya hay usuarios en redes sociales que buscan vender sus supuestas entradas para ver a Pitbull en Madrid o Barcelona. ¡Mucho cuidado con la reventa ilegal!
Todavía quedan dos oportunidades más para conseguir tickets para los shows de Pitbull, así que no te aventures a comprarlas por canales no oficiales. Además, Ticketmaster podría habilitar con el tiempo un sistema para revender las entradas de manera oficial y sin especulación en los precios.
🔥La cola virtual de la preventa está que arde
Los fans de Pitbull ya van cogiendo su sitio en la cola virtual de la preventa... Y como suele pasar, no todos tienen la suerte de su lado con su puesto.
Los precios desglosados de las entradas para ver a Pitbull
Según indica la propia página de LiveNation, los precios de las entradas para los conciertos de Pitbull en España son los siguientes:
- FRONT STAGE: 121,10€ + 16€ gastos
- PISTA GENERAL: 91,10€ + 12€ gastos
- PL1 GRADA: 121,10€ + 16€ gastos
- PL2 GRADA: 96,10€ + 13€ gastos
- PL2 PMR: 96,10€ + 13€ gastos
- PL3 GRADA: 81,10€ + 11€ gastos
- PL4 GRADA: 71,10€ + 9,50€ gastos
- VIP 1 - VIP LOUNGE EXPERIENCE: 371,10€ + 49,50€ gastos
- VIP 2 - EARLY ENTRY VIP PACKAGE: 246,10€ + 33€ gastos
- VIP 3 - PREMIUM SEATED PACKAGE: 271,10€ + 36€ gastos
¡Todo sobre la primera preventa!
Hoy, 11 de marzo, comienza la primera preventa de las entradas de Pitbull para sus conciertos en Madrid y Barcelona. Para acceder a ella tienes que ser cliente del Banco Santander, y la preventa se abrirá a través de Live Nation y S.SMusic a partir de las 10:00 horas.
Una vez dentro y dependiendo de la demanda, podrías ser posicionado en la cola virtual. ¡Paciencia!
Un récord de calvas falsas previo a España
Los fans de Pitbull ya calientan en cada concierto al que van a ver al artista y van disfrazados con calvas de pega, pero el cantante quiere romper un récord muy peculiar en su actuación el 10 de julio en el festival BST Hyde Park de Londres.
Su objetivo es romper el récord de mayor número de personas en un solo lugar llevando calvas falsas. "Libro Guinness de los récords mundiales, prepárense para todos los Baldies que lo estarán dando todo el 10 de julio en Hyde Park", declaró el cantante. Por su parte, Will Munford, árbitro de Guinness World Records, compartió su emoción porque este récord se cumpla: "Estamos deseando adjudicar este récord en BST Hyde Park con Pitbull. ¿Qué mejor manera de formar parte de algo increíble que reunirnos con otros fans para celebrar a nuestro artista favorito?".
Ante ello, el Director de Talento de AEG Presents European Festivals, Darcey Jackson, añadió: "Estamos muy emocionados de presentar un intento de récord mundial en el espectáculo de Pitbull en BST Hyde Park. Hemos batido varios récords mundiales en el pasado, pero este será realmente el momento de nuestras vidas. ¡Vengan todos, vengan, vengan calvos!".
¿Llegará a España habiendo conseguido el récord Guiness?
Los precios de las entradas para ver a Pitbull
Tal y como detallan los canales oficiales, los precios de las entradas de los conciertos de Pitbull en España partirán de los 60 euros (más gastos de distribución). El precio varía según el tipo de entrada.
¿Cuándo fue la última vez que actuó Pitbull en España?
El tiempo pasa volando, pero Pitbull se ha hecho de rogar en España nada menos que 14 años. El último gran concierto del intérprete de Feel This Momenten nuestro país fue el 6 de julio de 2012, como parte del festival Rock in Rio, celebrado en Arganda del rey (Madrid).
En este show interpretó grandes temas como International Love, Back in Time, Culo, I Know You Want Me y Give Me Everything, entre muchos otros que hicieron vibrar a todo su público. Después de este gran concierto, Pitbull continuó cosechando éxitos, como Timber en 2013 de la mano de Kesha. Desde 2015 el artista ha lanzado tres álbumes: Dale (2015), Climate Change (2017) y Libertad 548 (2019), pero en estos últimos años ha desarrollado su faceta como empresario y ha dejado a un lado la música.
Ahora ha vuelto a lo grande con su gira de reencuentro I'm back, con la que los conciertos se llenan de fans disfrazados de él que disfrutan de los grandes éxitos y de la energía desbordante del artista. Y en España el público podrá darlo todo desde Madrid y Barcelona.
Todas las fechas del tour europeo de Pitbull
España no es el único país Europeo en el que actuará Pitbull: el artista pasará por otras ciudades del continente desde junio hasta diciembre de este 2026. ¡Apunta!
- 23 de jun: Estocolmo, SE – 3Arena
- 27 de jun: Werchter, BE – Werchter Boutique
- 30 de jun: Belfast, UK – Ormeau Park (Belsonic)
- 01 de jul: Glasgow, UK – Bellahouston Park
- 03 de jul: Leeds, UK – Roundhay Park
- 07 de jul: Dublín, IE – Marlay Park
- 08 de jul: Limerick, IE – Thomond Park Stadium
- 10 de jul: Londres, UK – BST Hyde Park (Intento de Récord Guinness)
- 12 de jul: Niza, FR – Allianz Arena
- 15 de jul: Arnhem, NL – GelreDome
- 19 de jul: Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park
- 21 de jul: Budapest, HU – Puskas Arena
- 23 de jul: Varsovia, PL – PG Narodowy
- 26 de jul: Praga, CZ – Airport Letnany
- 29 de jul: Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand
- 31 de jul: Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium
- 02 de nov: Lisboa, PT – MEO Arena
- 04 de nov: Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
- 05 de nov: Madrid, ES – Movistar Arena
- 08 de nov: Zúrich, CH – Hallenstadion
- 09 de nov: Milán, IT – Unipol Dome
- 11 de nov: Lyon, FR – LDLC Arena
- 13 de nov: Belgrado, RS – Belgrade Arena
- 14 de nov: Bratislava, SK – Tipos Arena
- 16 de nov: Dortmund, DE – Westfalenhallen
- 18 de nov: Viena, AT – Stadthalle
- 19 de nov: Stuttgart, DE – Schleyerhalle
- 22 de nov: Praga, CZ – O2 Arena
- 24 de nov: Budapest, HU – MVM Dome
- 27 de nov: Lodz, PL – Atlas Arena
- 30 de nov: Kaunas, LT – Zalgiris Arena
- 03 de dic: Gdansk, PL – ERGO ARENA
- 07 de dic: Helsinki, FI – Veikkaus Arena
🎶Cómo comprar entradas para ver a Pitbull
Pitbull promete dos shows de altura en España. Tras tantos años sin actuar en nuestro país, las ganas de ver al artista están por las nubes, por lo que es muy probable que las colas para la compra estén bastante concurridas.
Para no quedarte sin entradas hay varias oportunidades de conseguirlas:
