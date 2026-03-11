Última hora entradas conciertos de Pitbull en Madrid y Barcelona: preventa, precios y más

Dos nuevas oportunidades para conseguir entradas

De momento tan solo hay dos conciertos para ver a Pitbull en España: El 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Pero tras una primera preventa, te recordamos las otras dos oportunidades para conseguir entradas:

A partir del jueves 12 de marzo a las 10:00 horas se activa la segunda preventa para todos los interesados a través de Live Nation. Y habrá una última oportunidad de conseguir entradas para Pitbull: el viernes 13 de marzo a las 10:00 horas.

Se podrán conseguir a través de la página oficial de Live Nation, Ticketmaster y El Corte inglés.