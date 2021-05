El hito de Taylor Swift en los Brit Awards 2021

Lo de Taylor Swift es un no parar. La artista no ha dejado de sumar éxitos en este último año. El último lo celebra este martes en la gala de entrega de los Brit Awards. Recibe un premio especial que sólo tienen otros tres artistas. Todos son hombres, todos son británicos y todos lo ganaron cuando ya superaban los 40 años. Swift tiene solo 31.

Los últimos dos años en la vida de Taylor Swift pueden decirse que han sido los mejores de su carrera musical. Un hecho encomiable si se tiene en cuenta la trayectoria de éxito ascendente que ha seguido la artista desde sus inicios en la música cuando tenía solo quince años.

2020 y lo que llevamos de 2021 le han servido para consagrarse como una de las mejores compositoras de la industria gracias a dos de sus últimos discos, Folklore y Evermore. A esto hay que añadir que ha logrado ganar la batalla legal a su antigua discográfica por los derechos de las canciones de sus cinco primeros trabajos y ha lanzado ya la reedición Fearless, que se ha colocado como número 1 de ventas en Reino Unido. Además, según anunció ella misma en Twitter, ya está trabajando en su próximo trabajo.

Un no parar al que se suma ahora un nuevo éxito. La Industria Fonográfica Británica ha querido rendirle homenaje por sus más de 17 años de carrera en los Brit Awards 2021 otorgándole el premio especial de Icono Global. Es la primera mujer que consigue este reconocimiento y también la primera artista no nacida en Reino Unido que lo hace.

"Es un reconocimiento a su inmenso impacto en la música en todo el mundo y a su repertorio y logros conseguidos hasta la fecha", dicen los organizadores de los Brit Awards en su página web, donde destacan algunos de sus hitos como los 11 premios Grammy, ser la primera artista femenina en ganar el Grammy al Álbum del año tres veces y más de114 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

"Es la única artista en la historia con cuatro álbumes consecutivos que han vendido más de un millón de copias en la primera semana tras su lanzamiento (Speak Now, RED, 1989 y Reputación), la única artista con nueve álbumes que han vendido al menos medio millón de copias en una sola semana y la primera y única artista femenina del siglo XXI que ha logrado que siete álbumes de estudio se coloquen como número 1 en Reino Unido", añaden.

El año de Taylor Swift

El reconocimiento en la gala de entrega de los premios Brit Awards es algo así como el broche perfecto para el gran año de Taylor Swift. Desde que el 31 de julio de 2020 lanzó Folklore por sorpresa, la artista de 31 años no ha parado de sumar éxitos.

El segundo álbum de la cuarentena ha sido Evermore, que lanzó en diciembre y que consiguió colocarse como número 1 de ventas en Reino Unido siguiendo los pasos de Folklore.

A estos dos celebrados álbumes, se suma otro logro en 2020: en noviembre consiguió la "libertad" tras ganarle la batalla legal a su antigua discográfica haciéndose con los derechos de sus primeras canciones, las que se incluyen en los álbumes Debut, Fearless, Speak Now, Lover, Red y 1989. Ya ha salido Fearless: Taylor’s Version, que incluye tres temas inéditos; y está trabajando en el siguiente.

La última edición de los Premios Grammy sirvió para afianzar (aún más) a la cantante, que se consagró como una de las artistas más importantes de la historia al igualar el récord de Frank Sinatra y Steve Wonder. Ha conseguido triunfar tres veces en la categoría reina con los discos Fearless (2010), 1989 (2016) y Folklore (2020).

Un mes después de hacer historia en los Grammy, Swift logró batir otro récord con su disco Fearless. Lo convirtió en su tercer disco en lograr el número 1 en las listas de Reino Unido en menos de un año, algo que hasta ahora solo habían conseguido Los Beatles. La estadounidense necesitó solo 259 días para llevar a Folklore, Evermore y Fearless (Taylor's Version) a los más alto, Los Beatles necesitaron 364 días.

Y ahora, este 2021 vuelve a hacer de nuevo historia con el premio Icono Global en los Brit Awards convirtiéndose en la cuarta persona en recibir el premio, la primera mujer en conseguirlo y la primera artista no británica en conseguirlo.

Los otros ganadores del premio Icono Global

El Icono Global es un premio excepcional dentro de los Brit Awards.

El de Taylor Swift es el cuarto de la historia. La artista tiene tres predecesores. El primero en conseguir este hito fue Elton John en 2014. Lo recibió con 67 años.

Dos años después, en 2016, fue concedido a título póstumo a David Bowie, fallecido en enero de ese mismo año, y un año después le tocó el turno a Robbie Williams. El ex Take That lo recibió en 2017 por ser la persona con más galardones en la historia de los premios (tiene la friolera de 18 estatuillas). Se lo otorgaron con 43 años, lo que convierte a Taylor Swift en la artista más joven en recibir este reconocimiento. Otro hito más para la estadounidense.