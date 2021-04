Mr. Perfectly Fine: los tres candidatos que podrían haber inspirado la nueva canción de Taylor Swift

Los fanáticos de Taylor Swift no dejan de recibir sorpresas y regalos a modo de canción por parte de la artista. Tras lanzar el pasado año los discos Folklore y Evenmore, la norteamericana se ha enfrascado en el lanzamiento de su disco de estudio Fearless (Taylor’s Version).

Un recopilatorio de canciones escritas por ella durante el año 2008 y que nunca habían podido salir a la luz debido a la guerra de derechos que la artista mantenía con su ahora exmanager Scooter Braun. Por ello, tras recuperar el control de su música, Taylor ha decidido relanzar su disco Fearless, que será publicado este mismo nueve de abril.

Sin embargo, la cantante ha querido regalar un pequeño adelanto a sus fieles seguidores, como ya hizo con la canción You All Over Me, a pocas horas antes del lanzamiento con la publicación de su canción Mr. Perfectly Fine.

Y claro, como era de esperar al igual que paso con la canción de You All Over Me, los seguidores de la artista ya han comenzado a desarrollar teorías sobre quién podría ser ese "Señor Perfectamente bien", ya que en aquella época todas las canciones de la artista tenían inspiración en personas y situaciones autobiográficas.

Primer candidato: Joe Jonas

El primer candidato en la lista de posibles chicos en los que Taylor pudo basar su canción durante esas fechas no es otro que su expareja de por aquel entonces, Joe Jonas.

El integrante de los Jonas Brothers, que mantuvo una corta pero intensa relación con la cantante durante varios meses del año 2008, ya cuenta con varias canciones por parte de Taylor Swift dedicadas a su relación y algunos fans opinan que esta podrá tratarse de una más.

Como ya ocurrió con You All Over Me, varios de los párrafos de la canción se encuentran relacionados con otras canciones supuestamente dedicadas al Jonas Brother por parte de la artista.

Exactamente en su frase "Look me in the eye and told me you would never go away" (Mírame a los ojos y dime que nunca te vas a ir), que podría estar relacionada con frases de sus canciones como Forever & Always y su párrafo "You look me in the eye and told me you loved me / Were you just kiddping?" (Me miraste a los ojos y me dijiste que me querías, ¿Estabas bromeando?).

O también en el párrafo de la canción de Last Kiss de su álbum Speak Now cuando dice: "You told me you loved me so why did you go away?" (Tú me dijiste que me querías entonces, ¿por qué te tuviste que ir?).

Sophie Turner contesta a Taylor Swift sobre la canción

Independientemente de que la canción esté dedicada a Joe Jonas o no, las redes sociales no han dejado de comentar la situación y compartir memes y reacciones simulando el cómo estaría viviendo la situación actualmente el integrante de los Jonas Brothers tantos años después de su ruptura.

De hecho, Sophie Turner, la actual mujer de Joe Jonas, se ha pronunciado en las redes sociales al respecto. Lo ha hecho publicando una historia en su perfil de Instagram con una captura de pantalla de la canción afirmando que "es un temazo".

Un comentario que Taylor Swift ha contestado rápidamente con la frase "yo siempre me arrodillaré ante la reina del norte", haciendo referencia al papel de la actriz en la famosa serie de Juego de Tronos.

Sophie Turner contesta a Taylor Swift sobre una canción supuestamente dedicada a Joe Jonas // Instagram

Candidato 2: Jake Gyllenhaal

Sin embargo, el salseo podría no quedarse ahí, ya que algunos de los seguidores de Taylor Swift tienen a otro candidato que podría también encajar con la letra de Mr. Perfectly Fine.

Se trata del famoso actor Jake Gyllenhaal, con quien Taylor mantuvo una relación entre los años 2010 al 2011.

A pesar de que los años no coinciden y de que las canciones supuestamente corresponden al año 2008, este hecho no se ha confirmado de forma oficial para todas ellas, por lo que el espectro de candidatos a considerar se amplía.

La razón por la que Jake Gyenhaal podría haber inspirado la canción se encuentra en el párrafo que dice "Hello, Mr, Casually Cruel" (Hola, Señor casualmente cruel). Una frase que ha recordado a otra canción de la artista All Too Well supuestamente dedicada al actor en el que incluye la frase "And you call me up again just to break me like a promise/ So casually cruel in the name of being honest" (Y tu puedes llamarme otra vez para romperme como una promesa, tan casualmente cruel en el nombre de la honestidad).

Tercer candidato: John Mayer

Por último y no menos importante, los fanáticos de Taylor Swift, basándose en la teoría de que las canciones no podrían corresponder todas al año 2008, sino también a posteriores, sostienen que John Mayer también podría encajar con los versos de la canción.

John Mayer y Taylor Swift salieron entre diciembre del 2009 a febrero del 2010. Llegaron a colaborar de forma musical y la propia Taylor Swift le dedicó una canción llamada Dear John en su álbum Speak Now.

Es en esa misma canción en donde los fans han encontrado similitudes que podrían encajar con los versos de Mr.Perfectly Fine, exactamente en la frase de "Mr. Everything revolves around you" (El señor todo gira entorno a ti) que es parecida a la frase de Dear John "Long were the nights when my days once revolved around you" (largas fueron las noches en las que mis días giraban en torno a ti).

Ya sea Joe Jonas, Jake Gylenhaal o John Mayer, los fanáticos de la cantante no han dejado de compartir y analizar las letras de la canción como su nuevo pasatiempo favorito. Un hecho que se repetirá en los próximos días, cuando Taylor publique el álbum, en donde podremos conocer al fin el año de creación de cada una de las canciones y sacar nuestras propias conclusiones.