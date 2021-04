Taylor Swift se lleva por delante a Los Beatles

Taylor Swift adora Reino Unido. No es para menos. Los británicos la han convertido en historia de la música al colocar su disco Fearless (Taylor’s Version) como número 1 de ventas. Es el tercer trabajo de la artista estadounidense que logra este puesto en las listas británicas en el último año, lo que la coloca por delante de Los Beatles.

El cuarteto de Liverpool logró este mismo récord hace 54 años. Entre 1965 y 1966, la banda logró tres números 1 seguidos gracias a los discos Help!, Rubber Soul y Revolver.

Entre el lanzamiento de Help! y el de Revolver pasaron 354 días, prácticamente un año. Taylor Swift no han necesitado tanto tiempo como Los Beatles.

A la autora de Mr. Perfectly Fine le han bastado con 259 días para conseguir los tres números 1. En ese tiempo ha lanzado el disco Folklore (31 de julio de 2020), Mejor álbum del año según la última edición de los premios Grammy; Evermore (18 de diciembre de 2021) y Fearless (taylor's Version) (9 de abril de 2021).

Fearless, vuelta a sus inicios

Fearless (taylor's Version) es la vuelta a los inicios de Taylor Swift. El pasado noviembre, la artista anunció su intención de volver a grabar sus seis primeros trabajos de estudio para recuperar el control de sus canciones, que fueron vendidas por su antiguo sello discográfico, Big Machine Label Group.

La cantante estadounidense tenía derecho sobre las letras de las canciones, escritas por ella misma, pero no de las grabaciones, de ahí su decisión de volver a grabar de nuevos sus primeros discos.

“Hace poco comencé a grabar mi música anterior y el proceso viene siendo emocionante y creativamente satisfactorio”, anunció el 16 de noviembre de 2020 en Twitter. "Tengo sorpresas (...) Quiero agradecerles por acompañarme en esta larga saga. No puedo esperar a que escuchen lo que estoy preparando para ustedes”.

Una de esas sorpresas es la canción You all over me (From The Vault), un tema inédito que se incluye en el disco Fearless (Taylor’s Version) y que muchos fans creen que escribió a su ex Joe Jonas.

La nueva versión de Fearless cuenta en total con 27 canciones, de las cuales seis son inéditas y hay un BONUS TRACK.

Según contó Taylor Swift en una carta a sus fans, esos temas fueron escritas cuando aún no había cumplido 18 años.

"He decidido que quiero que tengáis la historia completa, poder ver la imagen vívida en su integridad, y daros paso a todo el territorio de ensueño de mi álbum. Por eso he escogido incluir 6 canciones inéditas en mi versión del álbum. Compuestas entre los 16 y los 18, estas son las que me costó la vida tener que dejar fuera".

Las canciones inéditas son: