La idea de una colaboración de Amaia y Judeline cobra fuerza con el último movimiento de ambas en redes sociales

Una ficha de ajedrez, un piano, un lazo rojo, una gota, un dragón y un gato asustado. Son los emojis que acompañan las últimas publicaciones en Instagram de Amaia y Judeline, que han hecho saltar todas las alarmas con su último movimiento en redes sociales.

La dos cantantes publicaron este lunes casi de manera simultánea una foto ante un tablero de ajedrez ubicado en el mismo espacio. La cantante de Pamplona mueve las fichas negras y la de Caños de Meca, las blancas.

Mismo espacio, mismo tipo de foto... y distinta ubicación. Amaia hace un guiño a Judeline y sitúa su partida en Barbate (Cádiz), mientras que esta lo propio y juega en Pamplona.

La conexión de Amaia y Judeline

La conexión (conocida) de las dos artistas se remonta a septiembre de 2024 cuando coincidieron en Nueva York, donde fueron juntas al desfile de Palomo Spain en la New York Fashion Week.

De allí se metieron en el estudio. En octubre de 2024, la cuenta de Instagram de Angel Studio compartió esta foto de las dos cantantes en la puerta del local. ¿Se estaba gestando una colaboración?

Ninguna de las dos cantantes se pronunciaron al respecto pero la idea caló entre los fans de ambas y en enero llegó la respuesta a esa pregunta. Judeline aparecía como compositora de Auxiliar del disco Si Abro Los Ojos No Es Real de Amaia. Quedaba clara la conexión.

Tras esta colaboración llegaron otros momentos de conexión entre las dos artistas. Un baile en TikTok, una foto de Judeline ante el camión de Amaia y ahora una partida de ajedrez. Sigue la conexión, ¿se viene la colaboración?