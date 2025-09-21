Las 42 canciones del setlist de 'Una más', el concierto final de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Bad Bunny cierra su residencia en Puerto Rico con La Última | Agencia EFE

No fue el concierto número 31, fue la celebración de los 30 anteriores. Bad Bunny se despidió este sábado de su Residencia en Puerto Rico con Una más, un showanunciado por sorpresa y que está disponible en streaming durante 24 horas.

Un total de 42 canciones configuraron el setlist de una noche llena de momentazos en la que no faltaron invitados como Marc Anthony o RaiNao y los discurso cargados de emoción.

Alambre Púa fue la canción elegida para abrir la noche dividida en siete tiempos y que el cantante cerró cantando La mudanza.

El cantante contó en total con siete artistas invitados siendo el último en entrar en escena Marc Anthony, con quien sorprendió cantando el tema tradicional puertorriqueño Princesa.

A continuación repasamos la lista completa de canciones que compusieron esta noche inolvidable.

El setlist del concierto Una más de Bad Bunny

Alambre Púa

KETU TeCRÉ (bomba versión)

(bomba versión) EL CLúB

La Santa

PIToRRO DE COCO (bomba versión)

(bomba versión) El Apagón

Playa interlude

WELTiTA ft. Chuwi

ft. Chuwi KLOuFRENS

BOKOtE

Acoustic Section

Si estuviésemos juntos

Solo de mí

Ni bien ni mal

Vete

TURiSTA

Casita Interlude

NUEVAYoL

Tití me preguntó

PERFuMITO NUEVO ft. RaiNao

ft. RaiNao Neverita

La Romana

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce (Remix)

(Remix) Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Llamada interlude

Veldá

Safaera

El funeral de la canoa

Hey Míster

Guayeteo

Salgo pa la calle

Siente el boom

EoO

ACHO PR

Café con ron

Ábreme paso

Frío interlude

Lo que le pasó en Hawaii

Salsa Interlude