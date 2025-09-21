Las 42 canciones del setlist de 'Una más', el concierto final de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico
Bad Bunny cerró este sábado su residencia en Puerto Rico con un concierto lleno de momentazos. Bajo el título de Una más, el puertorriqueño se despidió de su público en un show que contó nada menos que con 42 canciones y que se puede ver en streaming durante 24 horas.
No fue el concierto número 31, fue la celebración de los 30 anteriores. Bad Bunny se despidió este sábado de su Residencia en Puerto Rico con Una más, un showanunciado por sorpresa y que está disponible en streaming durante 24 horas.
Un total de 42 canciones configuraron el setlist de una noche llena de momentazos en la que no faltaron invitados como Marc Anthony o RaiNao y los discurso cargados de emoción.
Alambre Púa fue la canción elegida para abrir la noche dividida en siete tiempos y que el cantante cerró cantando La mudanza.
El cantante contó en total con siete artistas invitados siendo el último en entrar en escena Marc Anthony, con quien sorprendió cantando el tema tradicional puertorriqueño Princesa.
A continuación repasamos la lista completa de canciones que compusieron esta noche inolvidable.
El setlist del concierto Una más de Bad Bunny
- Alambre Púa
- KETU TeCRÉ (bomba versión)
- EL CLúB
- La Santa
- PIToRRO DE COCO (bomba versión)
- El Apagón
Playa interlude
- WELTiTA ft. Chuwi
- KLOuFRENS
- BOKOtE
Acoustic Section
- Si estuviésemos juntos
- Solo de mí
- Ni bien ni mal
- Vete
- TURiSTA
Casita Interlude
- NUEVAYoL
- Tití me preguntó
- PERFuMITO NUEVO ft. RaiNao
- Neverita
- La Romana
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Me porto bonito
- No me conoce (Remix)
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
Llamada interlude
- Veldá
- Safaera
- El funeral de la canoa
- Hey Míster
- Guayeteo
- Salgo pa la calle
- Siente el boom
- EoO
- ACHO PR
- Café con ron
- Ábreme paso
Frío interlude
- Lo que le pasó en Hawaii
Salsa Interlude
- Callaíta
- Baile inolvidable
- Preciosa
- DTMF
- La Mudanza