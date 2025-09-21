Entradas para los conciertos del 'Global Tour KM0' Pablo Alborán: preventa, fechas y precios

Pablo Alborán está inmerso en una nueva etapa musical. El cantante malagueño lanza el 7 de noviembre su esperado séptimo álbum de estudio, KM0, que llega acompañado de una gira internacional.

El pasado 26 de marzo cuando lanzó Clickbait, el primer single del disco, el intérprete sorprendió a sus fans al anunciar conciertos para 2026 y 2027 en España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Las entradas para el primer bloque de shows, los que se celebran el próximo año, salen a la venta esta misma semana.

Cuándo salen a la venta las entradas para los conciertos de Pablo Alborán

El miércoles 24 de septiembre se abren las taquillas virtuales en la página web del cantante para comprar las entradas de los 18 conciertos marcados 2026, ocho en Latinoamérica, uno en Portugal y nueve en España. La venta se activa a las 17:00 horas.

Dos días antes, este lunes 22 de septiembre, se activa la preventa exclusiva para los clientes de Santander. Estará abierta durante 48 horas. Del lunes 22 a las 10:00 horas al miércoles 24 a las 10:00 horas.

Cuánto cuestan las entradas para los conciertos de Pablo Alborán

Por ahora se desconoce el precio de las entradas para los conciertos de Global Tour KM 0 aunque no tardarán mucho en salir a la luz. ¡Estaremos atentos!

Las fechas y ciudades de la gira de Pablo Alborán en 2026

Pablo Alborán arranca la gira en Chile y, por ahora, la etapa de 2026 la cierra en A Coruña aunque no se descarta que añada más fechas para ese año. Apunta los días que ya están cerrados.