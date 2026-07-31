Incidente en la gira de Karol G: expulsan a un fan del escenario por molestar a la cantante

El 29 de julio, Karol G vivió su primera y única fecha en Canadá con el Viajando Por El Mundo TropiTour. Tras arrancar la gira en Chicago, La Bichota viajó hasta Toronto para dar un concierto que, a pesar de vivir un momento muy especial con el anuncio de su nuevo álbum, No me arrepiento de sentir tanto, terminó con un sabor agridulce por un incidente con un fan.

Durante la canción de despedida, Viajando Por El Mundo, un individuo logró esquivar a la seguridad y subirse al escenario. A pesar de que en un inicio la cantante le tendió la mano, la tensión escaló cuando el fan se aferró con fuerza al brazo de la colombiana mientras el equipo de seguridad intentaba expulsarlo del escenario.

El equipo de Karol G tuvo que forcejear con el seguidor durante varios segundos para poder separarlo de la artista, que no perdió la calma en ningún momento mientras le pedía que fuese "pasito, pasito". Afortunadamente, el incidente no fue a más y la intérprete de Tropicoqueta pudo terminar la canción cuando el fan ya se encontraba fuera del escenario.

A pesar de que el TropiTour solo lleva tres conciertos, es la segunda vez que un fan aparece por sorpresa sobre el escenario. En el show de Chicago del 25 de julio, una mujer se subió al escenario, también durante Viajando Por El Mundo. Aunque en este caso no se vivieron momentos de tensión y La Bichota se arrodilló para cantar con ella mientras la abrazaba en todo momento.