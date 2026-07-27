Así ha sido el comienzo del 'TropiTour' de Karol G: de un loro gigante al estreno en directo de 'Matadora'

Tres meses después de anunciar el Viajando Por El Mundo Tropitour en el Coachella, Karol G ha comenzado este fin de semana su gira internacional en Chicago. Durante estas dos primeras fechas, la colombiana transformó al Soldier Field Stadium en una fiesta caribeña ampliando el universo visual de Tropicoqueta que ya presentó en el festival californiano.

Al ritmo de LATINA FOREVA Karol G apareció sobre el escenario con un conjunto morado hecho a medida por la marca italiana Etro. Durante las más de dos horas que duró el concierto, la artista estuvo acompañada por un cuerpo de baile e incluso subió al escenario a un grupo de mariachis para interpretar temas como Ese Hombre Es Malo o MAMIII.

Al igual que en su histórico set de Coachella, el concierto contó con una plataforma acuática en la que la artista cantó Bandida Entrenada mientras se empapaba de agua. Tampoco faltó el loro gigante sobre el que Karol G interpretó Papasito, ni la estética showgirl marcada por las plumas.

A pesar todos los artefactos que había sobre el escenario, la de Medellín se mantuvo muy cercana con sus fans y llegó a bajar del escenario para cantar junto a ellos Amargura. De hecho, en la segunda noche, la artista le regaló un viaje a Paris a una pareja que sostenía una pancarta en la que decían: "Karol, nos casamos. Queremos ir a otro show de luna de miel".

Estreno de 'MATADORA'

24 horas antes del primer concierto, Karol G publicó el adelanto de una nueva canción llamada MATADORA en redes sociales donde escribió "1 Millón de Comentarios y la suelto mañana en el Show". Después de que sus fans petasen la publicación de comentarios, la colombiana cumplió su parte y cantó el tema en directo a la par que lo publicaba en todas las plataformas de streaming.

Este single da comienzo a una nueva etapa de la carrera de Karol G, que ha llamado sparkly, en la que promete volver al reggaetón más duro después de haber explorado el folclore caribeño en Tropicoqueta.

Incidencias en la segunda noche

Tras el éxito del primer concierto, Karol G tuvo que hacer frente algunas incidencias en el segundo show de Chicago. Un problema técnico hizo que en fallara una de las plataformas que la bajaban a los camerinos. Aunque la artista lo abordó con total naturalidad y se puso a cantar y bailar la canción que sonaba en ese momento. Poco después, durante el último tema de la noche, una fan se subió al escenario por su propia cuenta. Sin embargo, La Bichota se arrodilló para cantar con ella mientras la abrazaba en todo momento.