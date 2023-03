El inspirador discurso de Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2023, donde se llevó seis premios

Este 27 de marzo se han celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles los premios iHeartRadio Music Awards, en lo que Taylor Swift ha resutado la indiscultible ganadora. La cantante se ha llevado a casa seis galardones entre los que se encuentran categorías tan importantes como la de Canción del Año (Anti-Hero) o el Mejor Álbum Pop (Midnight).

Harry Styles, por su parte, se alzó como Artista del Año para la cadena radiofónica y Bad Bunny resultó premiado por parteida doble. Se llevó el Premio a Artista Reggaeton del Año y su álbum Un Verano sin ti es el disco Latino del Año.

Los seis premios que ha recibido Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2023

Innovator Award (Artista Innovador)

Song Of The Year (Canción del Año): Anti-Hero

Best Lyrics (Mejores letras): Anti-Hero

Pop Album (Álbum Pop): Midnights

TikTok Bop (Éxito de Tiktok): Bejeweled

Song Sampled (Canción mezclada): Question...?

Su inspirador discurso de aceptación: "Tienes que darte permiso para fallar"

La cantante, que el año pasado hizo historia rompiendo todos los récords de reproducción con su disco Midnights, subió al escenario para recitar un discurso muy en la línea del premio de 'artista innovador', que premia la labor de las personalidades que resultan una inspiración para colectivos oprimidos más allá de los números que consigan.

Taylor Swift subía al estrado para reconocer que son las malas decisiones las que la han llevado hasta donde está hoy en día. No renuncia a los errores que la han visto caer, son lícitos. Las malas ideas suponen un aprendizaje.

"Quiero que todos sepan, especialmente los jóvenes, que las 100 o 1000 ideas tontas que he tenido son las que me llevaron a mis buenas ideas", aseguraba la cantante, que vivió un auténtico baño de masas.

"Tienes que darte permiso para fallar. Hago todo lo que puedo para que eso no sea vergonzoso, pero me doy permiso. Y tú también deberías. Sed benevolentes, no seais duros con vosotros mismos. Y tomad las decisiones correctas que se os sienten bien a vosotros u os parezcan adecuadas. Y algún día alguien puede que piense que habéis sido innovadores", dijo antes de concluir con un "muchas gracias" dedicado a todos los incondicionales que la han acompañado en los momentos bajos de su trayectoria.

Un look de su 'Reputation Era'

La cantante escogió un look de fiesta con capucha que para muchos fans hacía referencia a su 'Reputation Era', ese disco en el que se cobraba su venganza musical tras su disputa pública con Kanye West y Kim Kardashian.

El estilismo, firmado por Alexandre Vauthier para Alta Costura Primavera/Verano 2023, recuerda mucho a la capa que lució en el videoclip de ...Ready for it?, uno de los singles principales de este álbum.

¿Es esta la señal que Taylor está mandando a su fandom para confirmar que el próximo disco que ha regrabado es Reputation?