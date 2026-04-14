"Es intuición femenina": Olivia Rodrigo lanza un adelanto de su canción 'drop dead'

Olivia Rodrigo está de vuelta. La artista estrenará el próximo 12 de junio su tercer disco, you seem pretty sad for a girl so in love, pero este 17 de abril llega le primer adelanto del álbum.

Se trata de drop dead, un tema de lo más esperado por ser el inicio de una nueva era musical de la cantante. Ya contábamos con un adelanto poco revelador de la canción, en el que la artista compartía una escena en un bar de dos personas tomando cerveza con un texto sobrepuesto en rosa: "Espero que nunca termines esta cerveza".

Ahora Olivia Rodrigo se atreve con otro teaser. Ha sido en un trayecto de tren, de nuevo con el rosa como protagonista -en esta ocasión también en el jersey- Y aunque no se escucha nada de la letra del single sí hace una declaración clara escrita sobre el vídeo: "Es intuición femenina".

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Además, la artista ha compartido también los primeros acordes de drop dead, que deja claro que llega para cambiar su estilo habitual.

Sobre drop dead

Ante el anuncio del disco y el single, Olivia Rodrigo desglosó el significado de su próximo disco. "Todas son canciones de amor, pero específicamente sobre la obsesión y la ansiedad que conlleva, o la depresión cuando tu amante se ha ido", reveló en British Vogue.

"Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un matiz de miedo o anhelo", explicó también la artista, que con esta canción anticipa el cambio estético y narrativo de su nueva era.

"Esta canción definitivamente fue difícil de hacer, pero personalmente creo que es mi canción mejor producida. Es como déjà vu y pretty isn’t pretty combinadas en una canción, mientras es experimental", asegura la artista sobre drop dead.