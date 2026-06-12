Shinova lleva su tormenta perfecta a las Noches del Botánico de Madrid con un concierto soñado

Shinova cumple su sueño de presentar La Tormenta Perfecta desde el festival Noches del Botánico , con un atardecer envidiable como decorado, un cuarteto de cuerda acompañando a la banda y el público fiel del grupo dando la talla.

Shinova acaba de dar el pistoletazo de salida a su gira La tormenta perfecta, en la que el veterano grupo formado por Gabriel de la Rosa, Daniel del Valle, Erlantz Prieto y Joshua Froufe celebra en directo su proyecto La tormenta perfecta. Y como peces en el agua se han sentido desde el escenario de Noches del Botánico de Madrid este 11 de junio.

No hay tarima ni público que se le resista a la banda que nació en Bérriz, y en el caso de este festival madrileño -que es la tercera parada de la gira del grupo- un cartel de sold out legitima una vez más que Shinova brilla especialmente con sus directos.

A las 21:45 horas y con el sol cayendo, el cuarteto de cuerda se ha colocado en sus puestos ante el aplauso de los presentes, y al comenzar a tocar han ido presentando a los miembros de la banda. El grupo ha aparecido así en el escenario sin más preámbulos, porque no necesitan mucha purpurina para brillar. Así, los músicos han abierto en show al son de Si no es contigo ante un público que llegaba para pasárselo bien desde la pista y las gradas con el verano a la vuelta de la esquina.

Los brazos de los espectadores se han levantado para no bajarse en la más de hora y media de show con un Gabriel entregado en cada verso, y de esta forma ha llegado El álbum, con un público gritando "¡Nada es para siempre!".

Un momento deseado para Shinova

Sin parar de bailar y con el cuarteto de cuerda introduciendo los temas, el público ha disfrutado sin pausa del hit Cartas de Navegación. "Teníamos muchas ganas de actuar en Noches del Botánico", ha expresado Gabriel. Y pronto ha pasado a cantar No cambiaría nada, a la que ha seguido Gigantes, proyectado el nombre de la canción en bombillas desde el escenario.

A capella, el vocalista ha introducido Volver, su colaboración con Rozalén, pero sin la voz femenina presente.

Alas de ha abierto paso en el concierto con todo el mundo tarareando la canción, que ha cogido aún más impulso al son de Gloria, que ha hecho levantarse hasta al último de la grada.

La temperatura ha jugado a favor de Shinova, y la noche se ha abierto paso conLos días que vendrán, un tema que Gabriel ha introducido asegurando que tenían muchas ganas de tocarlo desde Noches del Botánico. Las linternas del público ha iluminado por unos minutos la actuación, acompañando el sentimental tema a petición del cantante.

Movimiento ha continuado con un juego de luces que ha alzado el espectáculo, y los aplausos han hecho de percusión en Ídolos.

En pleno éxtasis el cantante ha hecho un inciso para hablar de su compañero. "Este es el tercer concierto de esta gira, es el tercer concierto de Dani sentado porque está sin ligamentos junto al menisco", ha explicado, y la gente ha aplaudido así al bajista. "Es físicamente una bestia, incluso así, y si lo dejáramos se iría a patita hasta a Berlín", ha dicho Gabriel, aprovechando para introducir si siguiente tema ante la ovación del público.

En el concierto ha habido espacio hasta para cantarle el Cumpleaños feliz a una de los músicos del cuarteto de cuerda, introducción perfecta para Todo gira y vuelve, que ha vuelto a levantar hasta al más rezagado.

Con la energía desbordada en el Jardín Botánico Alfonso XIII, los espectadores del concierto de Shinova han continuado saltando y cantando con temas como Lo que podría salvarnos y El día que murieron las canciones.

El encuentro de Gabriel con el público

Las baladas han vuelto con Tiempo antes de dar paso un bis, cuyo intermedio ha generado impaciencia en los presentes. Pero el cuarteto de cuerda ha cogido las riendas para dar paso a una versión única de Qué casualidad, que ha llevado a Gabriel a darse un baño de masas desde las primeras filas.

"Sois lo más parecido a una religión"

El final ha llegado "por mucho que nos pese", y tras agradecer a todo su equipo que este concierto haya sido posible, Shinova se ha dirigido al público: "Sin vosotros nada de esto sería posible, sois lo más parecido a una religión, gracias".

Así, el grupo ha provocado los gritos al cantar La sonrisa intacta. Antes de que todo acabe ha continuado esa recta final, y tras un "¡Arriba!" El grupo ha interpretado Mirlo Blanco, para finalmente cerrar por todo lo alto con Te debo una canción, que el público ha bailado dejándose el último aliento.

El indie rock es un género musical atemporal que engancha a todas las generaciones, y más si sus dirigentes son grupos como Shinova, que derrocha calidad instrumental y vocal en conciertos como el de Noches del Botánico.