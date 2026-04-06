Olivia Rodrigo y la polémica con la portada de su álbum 'you seem pretty sad for a girl so in love'

Olivia Rodrigo en la fiesta de los Premio Oscar 2026 | Gtres

Todo parecían buenas noticias para los Livies con el anuncio del cuarto álbum de Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, pero recientemente ha surgido una polémica que involucra a la artista y a un fotógrafo.

Poco después de que la cantante de drivers license publicara la portada en sus redes sociales, el fotógrafo Ryan McGinley reposteó la fotografía que tomó para la cantante M.I.A. en 2010 y que formó parte de un artículo del The New York Times.

Pero... ¿Dónde está el problema? Pues, básicamente, las dos imágenes son muy similares.

Por ello, muchos seguidores han identificado esta coincidencia como una acusación de plagio, pero lo peor ha llegado con los likes y comentarios de la foto.

¿El apoyo de extrabajadores?

Tras este sospechoso suceso, los fans de Olivia Rodrigo han estado muy atentos a quién interaccionaba con el post del fotógrafo y lo que han encontrado ha despertado aún más sospechas.

Petra Collins, quien ha dirigido algunos de sus videoclips como good for u, vampire o brutal, comentó en la publicación "El mejor", despertando la indignación de sus fans.

Además, el fotógrafo Hunter Abrahams, quien ha trabajado recientemente con la cantante para la portada de Cosmopolitan, ha comentado: "Pero ahora lo decimos...".

Otra fotógrafa con la que colaboró, Ashley Osborn, ha mencionado directamente la polémica: "Por favor, dime que te contrataron para fotografiar el álbum".

Entre las personas que han dado like, encontramos a Lilly Keys, maquilladora que ha trabajado con la cantante en el pasado.

La verdadera referencia

Evidentemente, es muy difícil saber qué pasa por la mente del artista para inspirarse en sus portadas, además de que en ocasiones no es el propio cantante el que ofrece la idea en la que basarse, sino el propio fotógrafo.

Sin embargo, con el anuncio del disco, muchos fans señalaron la similitud entre la portada de you seem pretty sad for a girl so in love y El columpio de Jean-Honore Fragonard.

A pesar de ello, y a raíz de la polémica, muchos fans han salido a poner ejemplos de otros artistas que han creado fotografías similares, como una portada de una revista de moda de 2018 o la portada del disco Dizzy de Oly Alexander de 2024.

Sin embargo, por más que los fans la estén defendiendo, la polémica se está encendiendo, tal y como pasó con las acusaciones de plagio contra Sabrina Carpenter por la portada de Short n' Sweet.

Aunque, ¿tan malo sería que Olivia Rodrigo o su fotógrafo se hubieran inspirado en la fotografía original? ¿Y si la crearon sin tener idea de su existencia? Por el momento, toca esperar a que Olivia Rodrigo se pronuncie.