Olivia Rodrigo pone fecha a 'drop dead', primer adelanto de su tercer álbum de estudio

Olivia Rodrigo arranca nueva era con drop dead, primer single de su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, que llegará el próximo 12 de junio.

La cantante ha anunciado el lanzamiento de su nuevo tema, previsto para el viernes 17 de abril, a través de sus redes sociales al compartir una imagen de la portada. En ella se la ve haciendo un enorme globo con un chicle mientras luce una camiseta con el título de la canción bordado en el cuello.

La intérprete parece dirigirse a un examante del que no quiere saber nada —drop dead es una expresión de enfado que se usa para mandar a alguien a paseo— en la canción adelanto del disco lleno de "canciones de amor tristes". Así lo contó ella misma en una entrevista en British Vogue. "Todas son canciones de amor, pero específicamente sobre la obsesión y la ansiedad que conlleva, o la depresión cuando tu amante se ha ido", contó la intérprete.

"Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un matiz de miedo o anhelo", explicó también la artista, que con esta canción anticipa el cambio estético y narrativo de su nueva era, que llega tres años después de GUTS y cinco de SOUR, su exitoso disco debut.