Jennifer Lopez asegura que Christina Aguilera la reemplazó para besar a Britney Spears y Madonna en los Premios MTV de 2003

Corría el año 2003 y Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera dejaban al mundo boquiabierto con el beso que protagonizaron en los Premios MTV.

La actuación sigue recordándose 20 años después como una de las más icónicas de la música, ya que con este gesto las artistas reivindicaron la importancia del deseo de la mujer frente a la mirada del hombre.

Aunque Madonna buscaba romper el estigma sobre la sexualidad femenina, la realización de los Premios no ayudó. Mientras Madonna besaba a Xtina las cámaras enfocaron a un patidifuso Justin Timberlake, que acababa de ver cómo su ex, Britney, rozaba los labios de la reina del pop.

La actuación, que estuvo creada, ensayada y coreografiada por el equipo de Madonna, acaparó miles de titulares y 20 años después continúa siendo una de las más recordadas de la música pop.

Tanto es así que ni siquiera Jennifer Lopez se ha olvidado de que ella iba a ser una de las tres protagonistas. Algo que al final no se pudo hacer realidad por la incompatibilidad de la agenda de la diva del Bronx, pero lo cierto es que llegó a ensayar con Madonna y Britney cómo iba a suceder el mencionado beso a tres.

"Sí, es cierto. Estaba grabando una película en Canadá y hubo un encuentro entre Britney, Madonna y yo para tomar decisiones en su casa. Y después, no pude salir de la producción de la película, de modo que no pudimos hacerlo. Adoro a Madonna. Soy una gran fan. Siempre lo he sido", ha contado J.Lo en una entrevista con E! Online, donde ha confirmado que fue Christina Aguilera la que terminó reemplazándola sobre el escenario.

This Is Me Now es el título del nuevo disco que Jennifer Lopez planea publicar este año, una nueva pieza en su discografía que pone de relieve que se trata de una de las artistas más incombustibles de la música actual.