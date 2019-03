Jennifer Lopez cambia de registro en 'That’s Strong Our Love Is', con Bryan Adams

Bryan Adams vuelve al mundo de la música con un nuevo álbum llamado Shine A Light, formado por doce canciones, incluyendo el single que le da el nombre, una versión de ''Whiskey In The Jar'' y un dueto con Jennifer Lopez en la canción 'That's how strong our love is'.

Con casi 40 años de carrera, el artista canadiense es conocido por varios temas como ''Summer of '69''', ''All for Love'' o ''Heaven''. En diciembre, Adams contó que también está trabajando en una comedia musical basada en la película Mujer Bonita y su fecha de estreno está prevista para septiembre.

El álbum ya está disponible y la colaboración con JLo ha sorprendido a sus seguidores ya que es un estilo que sale bastante del registro al que nos tiene acostumbrados la artista.

Bryan Adams presentará su álbum al mundo durante una gira de conciertos que tiene preparada a lo largo de este 2019, aunque de momento, no hay fechas para España.