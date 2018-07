Jessie J interpreta 'Grease (Is The World)' en un especial homenaje a 'Grease'

El próximo 31 de enero se estrenará en Fox un especial televisivo en homenaje a Grease , donde la cantante Jessie J será la encargada de interpretar el tema que abrirá la función; Grease Is The World .

La mítica película de Grease sigue estando muy presente y por ello el 31 de enero la FOX estrenará un especial para televisión emitido en homenaje al film protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. En esta ocasión Aaron Tvit dará vida a Danny Zucko, Julianne Hough a la dulce Sandy y Vanessa Hudgens se encargará de interpretar a Betty Rizzo.

Pero en este reparto también tendrá un papel importante Jessie J, que será la primera en subirse al escenario para interpretar la canción que abre la obra, Grease Is The World: "No hay presión por ser la primera en subir al escenario. Me encantan los nervios que voy a tener y me siento muy afortunada de poder vivir una experiencia como esta", explica la artista en una entrevista con Billboard.