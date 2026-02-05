Juanes reflexiona sobre su "dualidad" en 'JuanesTeban', su próximo álbum

Juanes, o Juan Esteban Aristizábal Vásquez, anuncia su nuevo disco, que verá la luz el próximo 6 de marzo. Este trabajo, el onceavo de sus 25 años de carrera, es una profunda reflexión sobre su dualidad. El título, JuanesTeban, fusiona su nombre artístico con el real.

"Es un retrato caleidoscópico de las muchas versiones que conviven dentro de mí", explica el colombiano. "La de la luz y la de la sombra, la de la euforia y la de la introspección. Soy el que viaja por el rock y por la cumbia, y por todo lo que convive en medio de eso", añade, dejando entrever una fusión de géneros musicales.

Para Juanes, su nuevo álbum "abraza la dualidad como parte esencial de lo que somos". Es "un ejercicio de reconciliación con los opuestos y una forma de entender que no somos uno solo, sino muchos al mismo tiempo".

La portada de JuanesTeban, nombre con el que también firma el anuncio, es un autorretrato dibujado por el propio cantante.

Concierto en Madrid antes del lanzamiento

El anuncio de este disco llega un mes antes del concierto de Juanes en Madrid, donde actuará el próximo 1 de marzo en el Movistar Arena de Madrid. Aún quedan unas pocas entradas. Cuatro días después del espectáculo, verá la luz JuanesTeban.

Esta cita musical tan especial la anunció el propio artista colombiano por redes sociales: "¡Me emociona mucho regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial! Los amo. No veo la hora de verles en nuestro concierto", dijo.