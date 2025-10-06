¡VAYA DÚO!

Aitana confirma que cantará con Juanes en su concierto en el Movistar Arena de Madrid

Juanes aterriza en Madrid en 2026, y el entusiasmo de Aitana por este concierto les ha hecho firmar un pacto desde las redes sociales.

Aitana confirma que cantará con Juanes en su concierto en el Movistar Arena de Madrid | GETTY

Madrid06/10/2025 11:25

Juanes vuelve a España con un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid el 1 de marzo de 2026, del que ya se pueden comprar las entradas.

Esta cita musical tan especial la anunció el propio artista colombiano por redes sociales: "¡Me emociona mucho regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial! Los amo. No veo la hora de verles en nuestro concierto". Estas palabras conquistaron una vez más a todo su público español.

Y entre ellos ha mostrado su gran entusiasmo Aitana, quien ha comentado en el post del concierto en el Instagram de cantante, compartiendo sus ganas por asistir al show: "Quiero ir".

El comentario no tardó en ser respondido por el intérprete de La camisa negra, que dejó claro que la cantante es bien recibida sobre el escenario: "Estás invitadísima. ¿Quieres cantar Fotografía conmigo esa noche? ¡Sería un honor!".

Por supuesto, la cantante de 6 de febrero no quiere perder la oportunidad, y ha dejado claro que será una de las invitadas de Juanes en el concierto. "Me encantaría", ha confirmado la artista, entusiasmada por la propuesta.

¿Qué otros artistas españoles se unirán a Juanes en esta cita tan especial en Madrid?