Aitana confirma que cantará con Juanes en su concierto en el Movistar Arena de Madrid | GETTY

Juanes vuelve a España con un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid el 1 de marzo de 2026, del que ya se pueden comprar las entradas.

Esta cita musical tan especial la anunció el propio artista colombiano por redes sociales: "¡Me emociona mucho regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial! Los amo. No veo la hora de verles en nuestro concierto". Estas palabras conquistaron una vez más a todo su público español.

Y entre ellos ha mostrado su gran entusiasmo Aitana, quien ha comentado en el post del concierto en el Instagram de cantante, compartiendo sus ganas por asistir al show: "Quiero ir".

El comentario no tardó en ser respondido por el intérprete de La camisa negra, que dejó claro que la cantante es bien recibida sobre el escenario: "Estás invitadísima. ¿Quieres cantar Fotografía conmigo esa noche? ¡Sería un honor!".

Por supuesto, la cantante de 6 de febrero no quiere perder la oportunidad, y ha dejado claro que será una de las invitadas de Juanes en el concierto. "Me encantaría", ha confirmado la artista, entusiasmada por la propuesta.

¿Qué otros artistas españoles se unirán a Juanes en esta cita tan especial en Madrid?