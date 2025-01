Juanjo Bona mira con nostalgia a la infancia en 'Golondrinas', su nueva canción

En el poema Volverán las oscuras golondrinas, Gustavo Adolfo Bécquer se despedía con frustración de un amor perdido. Ahora, el joven cantante de Magallón Juanjo Bona se inspira en aquellos versos para decirle adiós, a su manera, al niño que fue en el pasado en su nueva canción.

Así, la infancia impregna el sentido de Golondrinas, después de que el exconcursante de Operación Triunfo 2023 hablara sobre las cosas más pequeñas y habituales de su vida en Moncayo o de su actual relación sentimental con Martin Urrutia en El destello.

En su tema recién estrenado, Juanjo Bona cuenta con Vic Mirallas en la composición de la letra, con Marcel Bagés y David Solercon en la producción o con Marcel Bagés en la guitarra acústica, que marca el ritmo a Golondrinas desde el primer segundo para reforzar la nostalgia inseparable de la infancia.

"Quiero encontrarle / Quiero que vuelva a amanecer / Voy a contarle cómo estaré / Y verle crecer", canta el artista en el estribillo como si estuviera frente al reflejo del niño que un día fue.

Pero Golondrinas no se construye únicamente desde la nostalgia: lo hace desde el presente, desde el deseo de extrapolar lo mejor de una etapa pasada a su día a día. "Volar sin parar, como hacen las golondrinas / Quiero anidar en cualquier esquina / Siento que nunca van solas / Y eso es lo que quiero para mí", canta en la primera estrofa para luchar contra la soledad.

"Y no quiero que me acompañe / Quien tanto me hizo mal / Tendré que abandonarles / Y no volver atrás", escribe en otra estrofa. Así, Juanjo Bona busca rescatar la inocencia y la bondad de la infancia a su etapa actual. Una infancia que recrea con imágenes en el visualizerde Golondrinas, creado por Dani Tezla para representar a niños jugando en el campo, personas mayores en sillas de madera y al propio Bona sentado en una roca. Mirando al pasado, sin intervenirlo. Porque no puede volver el tiempo atrás, pero sí aprender de él.

Letra de 'Golondrinas', de Juanjo Bona

Volar sin parar, como hacen las golondrinas

Quiero anidar en cualquier esquina

Siento que nunca van solas

Y eso es lo que quiero para mí

Siento que dan impulso

Alzar un vuelo que me lleve a ti

-

Quiero encontrarle

Quiero que vuelva a amanecer

Voy a contarle cómo estaré

Y verle crecer

-

Miro ese baile

Que huye del ruido y cruza el mar

Como ese ave, quiero escapar

Quiero escapar

-

Y no quiero que me acompañe

Quien tanto me hizo mal

Tendré que abandonarles

Y no volver atrás

-

Siento que nunca se entienden

Y eso no lo quiero para mí

Siento que me destroza

Y quiero verme en otro jardín

-

Quiero encontrarle

Quiero que vuelva a amanecer

Voy a contarle cómo estaré

Y verle crecer

-

Y miro ese baile

Que huye del ruido y cruza el mar

Como ese ave, quiero escapar

Quiero escapar