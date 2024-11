Juanjo Bona canta a lo cotidiano en 'Moncayo' tras anunciar su primera gira de conciertos

Juanjo Bona continúa desarrollándose como artista tras su paso por Operación Triunfo 2023, donde quedó finalista. Este viernes 29 de noviembre ha visto la luz su nuevo sencillo, Moncayo, donde confirma su interés por el folclore aragonés para honrar a sus raíces.

Desde el título de la canción hasta el videoclip, todos los elementos transportan al público a la tierra del artista, originario de Magallón (Zaragoza). Moncayo, también denominada San Miguel, es una montaña que Juanjo Bona siempre ha tenido al alcance de sus ojos en casa: "Desde la ventana de mis padres, mi ventana del salón, se ve este monte y lo he visto desde que nací, que he estado viviendo en Magallón", explica el propio artista en sus redes sociales.

El joven, que acaba de cumplir 21 años, escribió Moncayo casi del tirón, poco después de salir de Operación Triunfo. "Me acuerdo de sentarme en el sofá de mi casa y de escribir en notas prácticamente toda la letra. Es verdad que luego me ayudaron mis dos primos, Fresquito y Mango".

"En el cuarto de mis padres y en esa ventana siempre da el sol y está el suelo caliente, entonces yo siempre me pongo ahí para mirar los árboles", cuenta Juanjo Bona. "Para mí, esta canción significa muchísimo. Mi casa sigue siendo esa, y cada vez que voy al pueblo vuelvo a esa escena. Para Magallón y la gente que vivimos ahí es una especie de religión el Moncayo", comenta sobre el folclore que ha formado parte de su vida desde la infancia.

Lo cotidiano, lo pequeñito

Así, la letra de Moncayo hace referencia a todos estos detalles. "Una rama veo detrás del cristal / El sol me deslumbra", canta al inicio de la canción para luego dar paso a los versos donde menciona a su familia: "En el cuarto de mis padres hay una ventana / Donde a mí me da el sol / Y donde siempre que estoy mal voy a mirar".

Y canta en el estribillo: "A lo lejos, y en el fondo, hay una montaña / Que lo ocupa todo / Hay días que amanece blanca / Y otros que no la puedo ver / Y yo quiero sentarme a no hacer nada / Que me disperso con las ramas / Busco que me caliente el sol / Pensando en escribir sobre amor".

Así, Juanjo Bona presta atención a los detalles, los pequeños momentos vitales y cotidianos que forman parte de quienes somos, tanto por las personas que aparecen en este tipo de recuerdos como al lugar del que provienen. Y así lo refuerza el videoclip, donde el artista aparece rodeado de lo que podrían ser sus vecinos, amigos o familiares, siempre en entornos rurales: una cueva, un tractor, un campo de flores...

En cuanto a la producción musical, Juanjo Bona explica que "quería homenajear el folclore y las tradiciones" de Aragón: "Aparte de la jota, hay muchísima tradición de cofradías, tambores y bombos, y la percusión de la canción me pedía eso".

'Tan mayor y tan niño', la gira de conciertos de Juanjo Bona para 2025

El 15 de noviembre, Juanjo Bona sacó a la venta las entradas para su primera gira, titulada Tan mayor y tan niño. De las once fechas, ya solo quedan entradas para cuatro: