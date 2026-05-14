Juanjo Bona y María Terremoto anuncian su primera colaboración, 'Indomable'

Juanjo Bona en los Men's Health Next Generation Awards 2026 / María Terremoto en los Premios de la Academia de la Música 2025 | Gtres / Getty Images

Tras el éxito de su gira Tan mayor y tan niño Tour y su álbum Recardelino, Juanjo Bona se mantiene insaciable en cuanto a sacar nueva música.

Recientemente, el artista estrenó Así Soy Ahora, una canción de pop dinámico que abrió la puerta a una nueva etapa musical, y ahora... ¡Ha anunciado un nuevo tema!

Acompañado por María Terremoto, llegará Indomable este 22 de mayo, un tema sobre el que apenas hemos podido escuchar unos segundos de la base, pero que intuimos que estará cargado de sensibilidad y poderío flamenco.

Esta canción será la primera en la que el aragonés colabore con la andaluza y estamos seguros de que será todo un éxito, como todo lo que hacen ambos artistas.

María Terremoto se encuentra también en un muy buen momento de su carrera, sobre todo con su reciente álbum Manifiesto y la gira que ha realizado por diferentes lugares de España. Además, fue una de las invitadas de Malú durante las Siete Noches en Las Ventas, en Madrid.