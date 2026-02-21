Malú y Pablo Alborán conquistan Madrid al cantar 'Todos los secretos' en Live Las Ventas

Malú ha celebrado este viernes 20 de febrero su primer concierto en Live Las Ventas de Madrid, donde actuará un total de siete noches. Para empezar por todo lo alto, la artista ha invitado por sorpresa a Pablo Alborán.

Malú lleva 28 años en la música, y durante ese tiempo ha creado diversos vínculos. "Nosotros en esta industria conocemos a mucha gente y tenemos muchos amigos", ha comentado durante su primer concierto en Live Las Ventas de Madrid este viernes 20 de febrero.

Sin embargo, la cantante ha confesado que los amigos de verdad, a los que les cuentas tus problemas, se cuentan con los dedos de una mano. Uno de ellos es Pablo Alborán, a quien ha invitado por sorpresa a cantar Todos los secretos, el tema de Malú sobre sus raíces que versionaron para el disco A TODO SÍ (2023).

"Como artista, no voy a hablar. Pero no sé ya ni qué contar como actor... ¡Pablo Alborán!", ha dicho la madrileña para presentar a su compañero. Durante su abrazo, los gritos del público han resonado por todo el recinto. La actuación, a piano, ha sido un despliegue de voces y complicidad.

Dos sorpresas diferentes cada noche

El concierto de Malú en Live Las Ventas es ambicioso. Sus Siete noches en Madrid buscan repasar sus 28 años de carrera interpretando un total de 44 canciones, muchas antiguas que llevaba sin cantarlas desde que vieron la luz. Un ejemplo de ello es Lucharé, un tema de su álbum debut —Aprendiz (1998)—.

Durante su primer concierto, la artista ha lamentado no poder cantar más composiciones por falta de tiempo. Sin embargo, Malú se ha propuesto interpretar cada noche dos canciones diferentes, y este viernes una de ellas ha sido Todos los secretos con Pablo Alborán. La otra ha sido Sueños de libertad, la cabecera de la serie homónima de Antena 3.

"Está pensado para tocar las máximas canciones posibles. Que podamos cantaros mucho más de lo que se puede, de lo que nos dejan. Son momentos diferentes", ha explicado Malú.