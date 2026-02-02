Juanjo Bona cierra su gira 'Tan mayor y tan niño' con la presencia de invitados como Eva Amaral y Martin

Eva Amaral y Juanjo Bona en el fin de gira 'Tan Mayo y Tan Bonito' | GTS

Juanjo Bona ha puesto el broche de oro a su primera gira en solitario, Tan mayor y tan niño, cerrando con un concierto multitudinario en Zaragoza al que asistieron 4.000 personas y enmarcado como una noche de celebración colectiva y fuerte vínculo con su tierra.

El concierto en la capital aragonesa —cuarta actuación en Zaragoza en menos de un año— confirmó que Juanjo se encuentra en un excelente momento artístico y de crecimiento como artista que muestra todo su esplendor en el directo.

La gira, concebida como presentación de su álbum debut Recardelino, ha sumado 34 fechas desde su arranque en marzo de 2025 hasta su cierre en enero de 2026, tras ampliaciones sucesivas motivadas por la alta demanda.

El concierto de cierre contó además con actuaciones muy especiales como las de Eva Amaral, Martin Urrutia y Chiara Oliver.

La actuación de Eva Amaral

Uno de los momentos más mágicos de la noche fue cuando Eva Amaral se subió al escenario para cantar junto a él Toda la noche en la calle; el icónico tema de 2002 de Amaral.

Con una ovación espectacular, su tierra la recibía, cantando cada estrofa de la canción en un momento completamente mágico. Los dos artistas lo dieron todo en el escenario, demostrando una complicidad espectacular.

Además, también se subieron al escenario otros cantantes: Martin con El destello; Chiara Oliver con Golondrinas; y Fresquito y Mango con Mándame un audio.

Otro de los momentos más emotivos llegó con Últimamente, interpretada junto a un coro de Magallón, el pueblo natal del artista.

El éxito de su primer álbum

Recardelino, como primer álbum del artista, retrata el universo íntimo de Juanjo Bona a través de un pop narrativo y atravesado por el folclore y el recuerdo de Magallón. El disco se configura casi como un viaje vital a través de su infancia, los paisajes y leyendas de su tierra, su entrada en la madurez y la llegada a la ciudad.

Este álbum debut alcanzó un hito al situarse como el 2.º disco más vendido en España en la semana del 7 al 13 de marzo de 2025, consolidando a Juanjo Bona como uno de los nombres emergentes con mayor solidez del pop español actual.

Tras este cierre de gira, Juanjo Bona continúa inmerso en nuevos proyectos y en el desarrollo de nuevo material musical, con la vista puesta en la siguiente etapa de su carrera.