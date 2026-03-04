Juanjo Bona emociona con su discurso al recibir el Premio Ciudad de Zaragoza al Mérito Cultural

Los Premios 'Ciudad de Zaragoza' al Mérito Cultural son unos galardones que premian el recorrido de artistas de la ciudad en diferentes disciplinas durante el año 2025.

Este año, en la categoría de Música, han decidido premiar a Juanjo Bona, quien ha tenido un año espectacular con su gira Tan mayor y tan niño, la cual cerró con invitados estrella como Eva Amaral, Martin Urrutia y Chiara Oliver; y el lanzamiento de su disco Recardelino y su último éxito Así soy ahora.

El artista siempre ha hecho gala de lo orgulloso que está de sus raíces, haciendo en ocasiones homenajes a su cultura y al folclore de nuestro país.

Esta defensa tan ferviente de lo nuestro le ha llevado a conseguir este galardón, por el cual se ha mostrado tremendamente agradecido y lo siente como "un honor y una gran responsabilidad".

"Este premio no solo es mío, sino que quiero compartirlo con mi familia, equipo y amigos que siempre están a mi lado y siempre confiaron en mí, incluso antes de que yo mismo lo hiciera", manifestó el cantante, visiblemente orgulloso por este logro.

Además, como no podía ser menos, tenía que dedicárselo a todos "los joteros y joteras que mantienen vivo un folclore que todavía tiene muchísimo por darse a conocer y que merece toda la visibilidad, el respeto y el reconocimiento que muchas veces no tiene".

Pero no se ha olvidado de sus fans, a quienes les ha dedicado unas bonitas palabras: "Gracias siempre a mi público, a las personas que me apoyaron desde el principio y que me siguen allá donde voy, muy fieles. Gracias por escuchar mi música y por escuchar mis historias y, aunque siempre supe que la música era mi vida, nunca hubiera imaginado llegar hasta aquí, ni que mis orígenes, el folclore y nuestra forma de ser aragonesa serían protagonistas en mi proyecto musical".

Un premio para los que vendrán

Seguidamente, ha mandado un mensaje muy importante que ayudará a encender muchos corazones: "Gracias a ser de donde vengo, he conseguido estar donde estoy, y por eso animo a todos los jóvenes que todavía no se han encontrado o que siguen atados a un entorno rural donde a veces es complicado, a creer en ellos mismos, a luchar por su futuro y sus sueños.

Por último, ha dado las gracias a estos premios por mostrar apoyo a artistas emergentes como él, algo que desde luego le da fuerzas para "seguir adelante con la misma pasión y convicción".

"Seguiré trabajando y defendiendo lo que somos aquí en Aragón", concluyó antes de recibir el aplauso del público.