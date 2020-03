Justin Bieber, el artista más escuchado en Spotify en 2016

Ya estamos en la recta final de 2016 y empezamos hacer balance del año. Un año más, Spotify ha publicado los artistas y canciones más escuchadas en su plataforma durante estos últimos meses.

Justin Bieber es sin duda el artista que más ha sonado en esta plataforma de streaming durante este año y a nivel mundial. En España el primer puesto es para Melendi.

¿Quieres conocer todos los éxitos de este año? Según Spotify son:

Justin Bieber

Drake

Rihanna

Twenty One Pilots

Kanye West

Artistas femeninas más escuchadas:

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Adele

Fifth Harmony

Artistas masculinos más escuchados:

Drake

Justin Bieber

Twenty One Pilots

Kanye West

Coldplay

Canciones más escuchadas:

One Dance de Drake

I Took A Pill in Ibiza (Seeb Remix) de Mike Posner

Don’t Let Me Down de The Chainsmokers

Work de Rihanna ft Drake

Cheap Thrills de Sia

Álbum más escuchado:

Views de Drake

Purpose de Justin Bieber

ANTI de Rihanna

Blurryface de Twenty One Pilots

Beauty Behind The Madness de The Weeknd

Y en España, Spotify ha creado una playlist con los artistas más destacados del año.